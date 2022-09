Foto-incontro, fotografare i beni culturali: storia, tecnica e idee per scatti da ricordare

Dagli scatti casuali alla fotografia meditata.

Conversazione sulla fotografia a monumenti e beni artistici, aperta a tutti!

L'evento vedrà la partecipazione del fotografo Beppe Gernone, già fotografo presso il Ministero della Cultura - Direzione Musei della Puglia.

Curato da Fabrizio Cillo e Tiziana Rizzi, organizzato da Kaleidos - Associazione Fotografica e Cinematografica e da Wikimedia Italia nell'ambito di Wiki Loves Puglia, il concorso fotografico aperto a tutti e dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale, che si svolge ogni anno dal 1º al 30 settembre.

Entra nel mondo di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico più grande del mondo!

L'incontro è gratuito e si tiene nell'aula BaLab "Guglielmo Minervini" del Centro Polifunzionale Studenti Uniba (ex-Palazzo delle Poste), Piazza Cesare Battisti 1, Bari. L'iscrizione è consigliata al link https://survey.wikimedia.it/index.php/856869?newtest=Y?=it



In più, il 10 settembre alle 9:30 con appuntamento in Piazza Prefettura ci sarà una passeggiata fotografica per il centro di Bari.