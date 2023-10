Four for tango, musiche di Astor Piazzolla

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 28 ottobre 2023 alle ore 20.00 (I set) e 22.00 (II set) nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce irrompono le sonorità struggenti di Astor Piazzolla insieme al Four for Tango, composto da Massimiliano Pitocco al bandoneon, Alessandro Vavassori al violino, Rosario Mastroserio al pianoforte e Giovanni Rinaldi al contrabbasso.



Un concerto in Puglia che è un intenso viaggio tra le musiche che il compositore argentino di origini pugliesi (i nonni erano nati a Trani ed emigrati poi in America del Sud) ha composto durante la sua lunga carriera fondando e dando corpo al cosiddetto ‘nuevo tango’. Musicalità viscerale, malinconia, temi colmi di verve, passione bruciante, brillantezza strumentale: Four for Tango, celebre gruppo nato nel 1995 e riconosciuto a livello internazionale tra i migliori interpreti della musica di Piazzolla, ne rispetta il repertorio immortale arricchendolo con un tocco di creatività che lo rende nuovo e ancora più accattivante.



Un appuntamento con doppio orario per consentire a tutti di ri-ascoltare la meraviglia di “Oblivion”, “Libertango” e “Adiós Noniño” tra gli splendidi affreschi della sala nobiliare nel cuore di Mola di Bari.