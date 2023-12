Prezzo non disponibile

Domenica 10 ore 10.30 appuntamento con "Francavilla Fontana: la città di Filippo d'Angiò". Francavilla Fontana fu fondata per volontà di Filippo D'Angiò nel XIV secolo. La visita guidata partirà dalla Basilica Minore del Ss. Rosario la cui imponente facciata domina la piazza antistante e alle cui spalle s'erge la più alta cupola del Salento. Ci soffermeremo sulla chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori con le pareti decorate da pregevoli stucchi dorati. Continueremo visitando il centro storico caratterizzato dall'eleganza dei palazzi nobiliari settecenteschi che affacciano su Corso Roma e da balconate meravigliose come quelle di Palazzo Argentina. Infine, dalla piazza centrale, passando tra le antiche mura, raggiungeremo il castello quattrocentesco (visione esterna) simbolo degli Imperiali signori di Francavilla.

Costo: 15 euro (https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...)

Punto d'incontro: Piazzale Pretura c/o stadio



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti