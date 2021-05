Francesca Leone e Guido Di Leone: disponibile il nuovo disco Curacao Vagabundo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Da oggi, lunedì 3 maggio, è disponibile in digital download, in streaming e in CD “Coracao Vagabundo” (Abeat Records), il nuovo disco dei baresi Francesca Leone e Guido Di Leone, coppia voce / chitarra che rappresenta uno dei sodalizi artistici più interessanti e consolidati nel panorama italiano. Il lavoro, che vede la partecipazione straordinaria del Trio Corrente, formazione brasiliana già vincitrice di ben due Grammy, è composto da diciotto brani più una bonus track nei quali vengono rivisitate composizioni che appartengono all’alta sfera di compositori ed autori come Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Toquinuo, Vinicius de Moraes.