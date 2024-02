Francesca Leone quartet "Singing chet baker"

A SPAZIOleARTI è tempo di JAZZ e di emozioni: ?????? ?? ???????? - ?. ??,?? ????????? ????? ??????? “SINGING CHET BAKER”



Francesca Leone, voce

Fabrizio Gaudino, tromba

Guido Di Leone, chitarra

Giampaolo Laurentaci, contrabbasso





Nuovo prezioso appuntamento della Stagione musicale “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la cura artistica del M° Guido Di Leone.



Il quartetto rende omaggio ad un’icona del jazz, il grande CHET BAKER, trombettista e cantante statunitense dallo stile inconfondibile, mix di delicatezza, eleganza e fragilità, noto per essere stato un esponente di spicco del cool jazz.



Un emozionante viaggio per ricordarlo tra standards, bossanova e brani originali da lui magistralmente interpretati, impreziositi dalla raffinata voce di FRANCESCA LEONE, accompagnata da una formidabile formazione composta da FABRIZIO GAUDINO alla tromba, GUIDO DI LEONE alla chitarra e GIAMPAOLO LAURENTACI al contrabbasso per celebrare lo stile lirico e intimista del leggendario Chet.



Grande jazz e avvolgenti atmosfere per un live da non perdere!



Si accede con prenotazione al 340.8643487