Francesco Carofiglio e il suo “L’estate dell’incanto” al Mat di Terlizzi per la rassegna Equinozio d'Autore

Prosegue la prima edizione della rassegna editoriale Equinozio d’autore, progetto nuovo e sperimentale per temi e linguaggi con la direzione artistica dell’associazione culturale “Un Panda sulla Luna” e il MAT– Laboratorio Urbano di Terlizzi, nata con l’ambizione di mostrare luci e ombre dell’animo umano attraverso la letteratura, in una meridiana astratta scandita dal rumore delle pagine. Secondo appuntamento venerdì 18 settembre ore 20.00 MAT a Terlizzi (ingresso libero fino esaurimento posti info 331/1968984) con Francesco Carofiglio e il reading del romanzo finalista al Premio Bancarella 2020 “L’estate dell’incanto” in una conversazione condotta da Marina Losappio del Presidio del Libro “Barincittà”. È l'estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull'orlo dell'abisso.Ma lei non lo sa. Quell'estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove. La cascina del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte pericolose, il primo innocente bacio. Ma il bosco è anche il luogo abitato dalle creature parlanti che l'anima di bambina vede o crede di vedere. E la foresta compare sempre, e misteriosamente, nei quadri del nonno, chiusi nel laboratorio che nessuno ha il permesso di visitare. C'è come una luce magica che rischiara quella porzione di mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo le nebbie della memoria. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora non ha visto, vissuto, sofferto, perduto è più che una consolazione, è un antidoto. È l'incantesimo di una giovinezza improvvisa. Francesco Carofiglio ci conduce per mano all'ultima estate di innocenza. E lo fa con ciò che, più di ogni altra cosa, contraddistingue la sua poetica, la fragilità incorruttibile del ricordo e lo sguardo innocente di chi può ancora essere salvato.

Francesco Carofiglio Scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a "L'estate del cane nero", "Ritorno nella valle degli angeli" e "Radiopirata" (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo "With or without you" e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel "Cacciatori nelle tenebre" e nel 2014 "La casa nel bosco". Per Piemme, ha scritto "Wok" e "Voglio vivere una volta sola", "Una specie di felicità" e, nell'autunno 2017, "Il Maestro". Nel 2019 pubblica “L’estate dell’incanto”, finalista al Premio Bancarella 2020

Equinozio d’Autore prosegue sabato 19 settembre Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni presentano “Sarah. La ragazza di Avetrana”. Un libro-Inchiesta che, a distanza di dieci anni dall’omicidio che sconvolse l’Italia, riaccende i fari su un caso giudiziario con aspetti ancora poco chiari. E che sta per diventare una serie televisiva diretta dal regista Pippo Mezzapesa. In un dialogo a tre condotto da Antonella Gaeta, giornalista La Repubblica Bari. Domenica 20 Settembre chiusura con il giornalista Paolo Borrometi, Vice-Direttore dell’agenzia AGI, con il suo ultimo lavoro “Il sogno di Antonio – storia di un ragazzo europeo”. Un libro con scritti inediti di Antonio Megalizzi, cronista radiofonico ucciso da un terrorista islamico nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. In un dibattito condotto da Giuseppe Volpe già Procuratore della Repubblica di Bari. Interverranno Piero Ricci Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia e Don Angelo Cassano, referente del presidio cittadino “Libera” di Bari.

Tutti gli incontri si terranno presso il MAT– Laboratorio Urbano di Terlizzi - via Macello 1 con inizio alle ore 20,00 e ad ingresso libero fino esaurimento posti. Saranno rispettate tutte le normative di sicurezza anti – Covid con rilevazione della temperatura, distanziamento e mascherina obbligatoria. Info: 331/1968984