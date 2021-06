Francesco De Gregori in concerto al Parco Lama Palice

Torna live quest’estate nelle principali location all’aperto con il tour “DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS”

(disponibili in prevendita su TicketOne.it i biglietti per il tour estivo).

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni ministeriali è stato ANNULLATO IL TOUR NEI CLUB D’EUROPA E USA che avrebbe visto FRANCESCO DE GREGORI esibirsi nelle città di Zurigo, Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, Londra, Madrid, Boston e New York. POSTICIPATI, invece, I CONCERTI PREVISTI NEI CLUB ITALIANI.

I biglietti già acquistati per le date nei club italiani rimarranno validi per le nuove date (è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne). Per informazioni in merito al rimborso dei biglietti acquistati per le date nei club d’Europa e USA saranno comunicati i relativi dettagli sul sito www.friendsandpartners.it.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

I biglietti per le date del tour estivo saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, su TicketOne.it.