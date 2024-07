Francesco De Gregori a Molfetta per il The Best Music Festival

Lunedì 26 agosto sulla banchina San Domenico di Molfetta (Ba), si terrà una tappa del “De Gregori dal vivo” tournée estiva con la quale il noto cantautore sta girando l’Italia proponendo alcuni dei suoi più grandi successi.

70 anni compiuti, dei quali 50 passati fra produzione di dischi e concerti, Francesco De Gregori ha vissuto direttamente, a Roma, i fermenti politici del movimento studentesco del '68 e allo stesso tempo è cresciuto legandosi alla musica grazie a De Andrè, Bob Dylan e anche alla presenza del fratello Luigi, musicista. Proprio lui lo ha introdotto nel Folkstudio, locale frequentato da validi musicisti tra i quali Antonello Venditti, con il quale ha esordito nel 1972 pubblicando il lavoro discografico “Theorius Campus”. Nonostante il deludente riscontro del primo lavoro, De Gregori ha realizzato dopo poco, per la It di Vincenzo Micocci, il 33 giri “Alice non lo sa”. Da qui l’ascesa verso la popolarità, raggiunta totalmente nel ’75 con “Rimmel”, album che al suo interno presentava canzoni destinate a diventare classici della musica italiana come “Rimmel”, brano che ha dato il titolo al disco, “Pablo”, scritta insieme a Lucio Dalla, “Pezzi di vetro” e “Buonanotte fiorellino”, che vantano centinaia di esecuzioni dal vivo da parte del loro autore. I successi prodotti sono tantissimi, raccolti nei successivi diciassette album prodotti, che lo rendono a tutti gli effetti una pietra miliare della musica italiana alla quale numerosi artisti si ispirano.

Il concerto di Molfetta sarà anche l’ultimo appuntamento del The Best Music Festival, rassegna di sette eventi organizzata dall’agenzia Pdl Comunicazione ed Eventi, tra le province di Bari e Bat. In questa occasione come in tutte le location del tour De Gregori sarà accompagnato da una band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle al pedal steel guitar e mandolino, Primiano Di Biase all’hammond, Simone Talone alle percussioni e Francesca La Colla ai cori. Con loro eseguirà alcuni dei suoi principali successi in un’inedita versione acustica. Non mancheranno, ovviamente, le canzoni immortali della sua carriera come “Buonanotte fiorellino”, “La leva calcistica della classe del ’68”, “Titanic” e “La donna cannone”.

Ad anticipare l’esibizione di Francesco De Gregori ci sarà il live di Angela Beraldi.

I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/event/francesco-de-gregori-dal-vivo-banchina-san-domenico-18699920/ .

