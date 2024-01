Francesco Fanucchi al Teatro AncheCinema in 'Molto Top'

Quarto appuntamento della rassegna STNDUP&COMICI promossa da AncheCinema: FRANCESCO FANUCCHI in MOLTO POP, spettacolo di Stand Up Comedy.

Caustico e dissacrante: è così che viene descritto lo stile inconfondibile di Francesco Fanucchi, lo stand up comedian lucchese che torna in tour con il suo nuovissimo live show dal titolo “Molto pop”, reduce dal successo del suo precedente spettacolo “Standard”, che ho lo ha portato alla popolarità.

“Molto Pop", il nuovo monologo di Francesco Fanucchi, è uno spettacolo onesto e spregiudicato, in cui argomenti e attività della vita quotidiana vengono mischiate al loro lato oscuro, a volte macabro, diventando così spunto per fare ironia. Una comicità sottile, che mischia sfacciatamente elementi della cultura pop a quelli più dark, dando vita ad uno spettacolo che, rompendo gli schemi, diverte tutto il pubblico in sala e che in qualche modo rispecchia i due universi dell’essere umano. Lo spettacolo è prodotto da The Comedy Club.

venerdì 2 febbraio 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema Corso Italia 112 BARI

Biglietti online qui: bit.ly/FANUCCHI

Biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema

INFO SMS/Whatsapp 329 64 99 552

Parcheggi a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

INFO Il Teatro è dotato di un accesso in struttura e in sala privo di barriere architettoniche (accesso da Corso Italia 138).

Disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale dello spettacolo.