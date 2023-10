Francesco Greco con il suo Ensamble in concerto a Triggiano

Sabato 14 ottobre al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, all’interno della rassegna del festival “Ya Salam”, proporrà il concerto lo spettacolo musicale, “Violin live”, del Francesco Greco Ensemble, gruppo capeggiato dall’omonimo violinista tarantino.

Questo spettacolo è incentrato sullo strumento violino, per metterne in evidenza tutte le sue caratteristiche, esplorando vari generi musicali, dalla lirica al jazz, dalla canzone d'autore alla musica zigana, da Mascagni a Velasquez. In questo percorso di conoscenza dello strumento non mancheranno alcune sorprese musicali con le quali i musicisti interagiranno con il pubblico.

Ad accompagnare il noto violinista tarantino, impegnato da sempre nella valorizzazione e promozione del suo strumento, ci saranno Antonio Cascarano al basso, Daniele Dettoli al pianoforte e alle tastiere e Mino Inglese alla batteria. Il Francesco Greco Ensamble è stato formato nel 2007 a Taranto e ha da subito portato avanti la “mission” di valorizzare la musica eseguita con strumenti classici ma presentata con gusto moderno e attuale. “Suoni del Mediterraneo”, “ La Voce dell’Anima”, “Christmas” e “The Caress of the Violin” sono i progetti discografici realizzati negli anni dall’ensamble. Tra le varie esperienze artistiche, è stato il primo gruppo Tarantino ad esibirsi in Piazza Navona alla presenza dell’ambasciatore del Brasile e oltre 5000 persone.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00