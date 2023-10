Presentazione del libro 'Francesco, l'uomo e il santo'

Lo scrittore barese Michele Diomede, giornalista pubblicista, attivo da anni nel panorama culturale cittadino, si muove molto a suo agio nelle biografie storiche, e nella fattispecie in quel particolare genere che i tedeschi chiamano “bildung roman”, ossia il tipo di romanzo imperniato sulle esperienze formative del protagonista. Stavolta dal suo repertorio scaturisce un protagonista speciale in tutti i sensi: Francesco, il poverello d’Assisi, e lo fa suggellando la sua fedeltà con la casa editrice svizzera “Flamingo”, il cui presidente, Orlando Del Don, è uno psichiatra assai conosciuto e apprezzato in tutto il Canton Ticino non solo come medico ma anche come editore e autore lui stesso di pregevoli lavori letterari, tra cui “Ascensore dall’Inferno” e, l’ultimo, il conturbante thriller psicologico “Sciarada”, scritto a quattro mani con Annalina Molteni. In “Francesco, l’uomo, il santo”, ed. Flamingo, Bellinzona, pp. 256, Diomede cerca di rispondere a una domanda che non è affatto scontata: chi era in realtà Francesco di Assisi? La figura del santo più amato, mero simbolo di Pace, l’alter Christus come è stato definito, continua a suscitare venerazione nei fedeli e grande fascino e rispetto nei laici di tutto il mondo, ma muove tuttora ancora inesauste discussioni su ciò che è stato il suo ruolo autentico nella comunità cristiana di ottocento anni orsono. Del resto, le disparità di opinioni su Francesco esistevano già ai suoi tempi, tanto che la Leggenda maggiore, scritta da san Bonaventura da Bagnoregio, previa la sistematica distruzione dei manoscritti esistenti, mirava a diventare la sola “biografia ufficiale”, quella cioè che doveva troncare ogni altra ricostruzione, e dunque l’unica autorizzata dalla curia pontificia a tramandare il ricordo del santo nei secoli. Incredibilmente, occorrerà attendere gli albori del Novecento, per assistere al ritrovamento di qualcuna di quelle biografie censurate, sulle quali gli studiosi hanno potuto ricostruire versioni alquanto diverse dall’agiografia di san Bonaventura. Pur concedendo l’ovvio tributo all’immaginazione, Diomede, come ormai ci ha abituato trattando i grandi personaggi della storia di cui si è interessato, da Federico II di Svevia a Leonardo da Vinci a Dante Alighieri, bada sempre a frapporre tra l’impianto romanzesco e la mera biografia storica una filigrana quasi impercettibile, sempre attento com’è nel rispettare scrupolosamente in questo caso tutte le maggiori fonti francescane sull’argomento, offrendo al lettore, pagina dopo pagina, alti momenti di pathos, soprattutto nelle parti dialogiche in cui echeggerà in tutta la sua stupenda umanità la parola di Francesco, dopo Cristo, il più grande eroe della cristianità.