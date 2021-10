Francesco Renga in concerto al TeatroTeam: rinviata a novembre 2022 la data di 'Insieme Tour'

Rinviato a ottobre 2022 l’“INSIEME TOUR” di FRANCESCO RENGA a causa del perdurare delle normative vigenti legate al covid.



Queste le nuove date del tour:

17 ottobre, Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16 maggio e del 10 dicembre 2021)

22 ottobre, Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 30 maggio e del 6 dicembre 2021)

24 ottobre, Europauditorium, BOLOGNA (recupero del 17 maggio e 4 dicembre 2021)

04 novembre, Teatro Colosseo, TORINO (recupero del 14 maggio e 7 dicembre 2021)

05 novembre, Teatro Dis_Play, BRESCIA (recupero del 21 maggio e 11 dicembre 2021)

08 novembre,Teatro Augusteo, NAPOLI (recupero del 26 maggio e 1 dicembre 2021)

09 novembre, Teatro Team, BARI (recupero del 24 maggio e 22 dicembre 2021)

14 novembre, Teatro Brancaccio, ROMA (recupero del 28 maggio e 20 dicembre 2021)



I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.



Per tutte le informazioni - in costante aggiornamento - sugli eventi annullati o rinviati, visita la pagina https://www.ticketone.it/covid19.



Per chi lo desidera e per la maggior parte degli eventi è possibile collocare in vendita i biglietti su www.fansale.it il mercato di rivendita di biglietti di TicketOne, dove il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale. Per gli acquisti effettuati, che prevedono il ritiro sul luogo dell’evento, verranno inviate via email le indicazioni utili per poter collocare i biglietti in vendita.



Per tutti gli eventi riprogrammati e soggetti a nominatività è inoltre possibile effettuare il cambio nominativo seguendo le istruzioni dedicate su: www.ticketone.it/cambio-nominativo

