Sabato 19 settembre, l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, proporrà al Tatì di Bari lo spettacolo dello showman Franco Cosa, un personaggio poliedrico in grado di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico, in modo speciale e mai banale, unendo una bella voce a una spiccata capacità d’intrattenimento, che ha fatto conoscere a livello nazionale ed europeo.

Questo è il primo degli appuntamenti della rassegna “Poker d’assi”, in programma nella seconda parte dell’anno, dopo lo stop per via del lockdown e caratterizzati dalla formula “cena spettacolo”, che l’associazione ha voluto programmare al Tatì, nel cuore della città di Bari. Una volta al mese sarà proposta un’esibizione di artisti locali. A franco Cosa, seguiranno la cantante Marika Tisei il 10 ottobre, Gabriel Napoli, imitatore di Adriano Celentano con lo spettacolo “Celentarock” il 13 novembre e lo showman Davide De Gioia chiuderà il 12 dicembre.

Ad aprire le danze sarà Franco Cosa, esperto uomo di spettacolo che ha dato il via al suo percorso artistico nel luglio del 1970, a soli nove anni, con la partecipazione a un concorso canoro interregionale, nel quale si è classificato al primo posto. Da questo momento in poi, Franco ha maturato la sua esperienza artistico professionale, prendendo parte a numerosi spettacoli teatrali e musicali. Nel 1993, insieme al gruppo musicale Art Studio, è entrato a far parte del “Tour Forte Forte” con Gianni Ciardo e Toti & Tata e tre anni più tardi si è esibito all’International Jazz Festival, a Burgausen, nell’Alta Baviera tedesca. Un periodo importante nel suo percorso artistico è stato il biennio ’98-’99, quando ha partecipato a “Domenica In”, su Rai Uno, con Magalli e Solenghi e a “Titanic”, su Rai Due, con Anna Falchi e Massimo Boldi, in qualità di cantante, trasformista e imitatore.

Franco Cosa proporrà una performance, tra comicità e canzoni, con un repertorio che spazierà dal rock al pop, dalla musica italiana a quella internazionale.

Tatì – Via Albanese, 41 – Bari

Info: 3392438891

Inizio spettacolo: 21:00