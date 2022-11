Il mostro di Frankestein raccontato a Storie (in) Serie, a rassegna che scopre i personaggi delle narrazioni attraverso la crossmedialità

Si conclude il 16 novembre l'edizione 2022 di Storie (in) Serie, il viaggio dei personaggi nel tempo, che per l'ultimo appuntamento si focalizzerà sugli automi. Dal mostro di Frankenstein al Gomel della mitologia ebraica, fino ad arrivare alla serie animata di Rick & Morty, una narrazione multimediale per spiegare come questi personaggi si sono tramandati attraverso la crossmedialità.

Arriva all'ultimo appuntamento l'edizione 2022 di Storie (in) Serie, la manifestazione che racconta i protagonisti delle narrazioni nella loro esistenza transmediale. Mercoledì 16 novembre in Mediateca Regionale Pugliese a Bari, con inizio alle ore 17 (ingresso gratuito), il campo di analisi si allargherà al topos dell'automa. A parlarne saranno la direttrice artistica Carlotta Susca, il prof. Massimo Fusillo (Università degli Studi dell'Aquila) e la prof.ssa Stefania Rutigliano (Università degli Studi di Bari), che partiranno dall'immaginario ebraico del Golem per raggiungere i miti dei robot della fantascienza. Dall'espressionismo cinematografico alla dissacrazione dei comics, dalla meta-fantascienza di Rick and Morty alla drammatica storia di Frankenstein, Storie (in) Serie si spingerà fino al ripensamento digitale di Love, Death & Robots e alla science fiction ormai classica di Asimov.



Il Golem, creato con la giusta combinazione di lettere e impastato dalla terra, è l'essere immaginato per contaminarsi costantemente con i temi della meccanizzazione scaturiti dalla rivoluzione industriale. La sua capacità di rinnovarsi ha anche riacceso la questione etica relativa alla possibilità di creare la vita, sfidando la Natura e Dio. Attraverso la letteratura e le successive rielaborazioni cinematografiche, fumettistiche, seriali e multimediali, questa creatura allo stesso tempo affascinante e inquietante si è conquistata uno spazio di primo piano nelle narrazioni moderne ed è stata capace di rinnovarsi nel tempo e nello spazio mediatico.

La nuova edizione di Storie (in) Serie intende tracciare un percorso multicodice per approfondire le mutazioni di questi personaggi attraverso la crossmedialità. Quattro appuntamenti per comprendere come le narrazioni, sia classiche che contemporanee, mutano, perdono pezzi o acquistano estensioni, radicandosi sempre di più nell’immaginario collettivo e soprattutto viaggiando dalla pagina scritta al grande schermo, dalla serialità televisiva al fumetto, dal videogame alla realtà virtuale.

Storie (in) Serie è realizzato da POOL, con la direzione artistica di Carlotta Susca e il sostegno di Regione Puglia, Mediateca Regionale Pugliese, Apulia Film Commission, Puglia Digitale Library.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e si tengono dalle ore 17.00 nella Mediateca Regionale Pugliese (Via Zanardelli 36, Bari).