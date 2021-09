Appuntamento con Il Free Flow Fest, workshop a conferenze ed esibizioni dal vivo

Il Free Flow Fest, organizzato nell'ambito del progetto SHARE, riflette ed esalta le caratteristiche essenziali dell'evoluzione della musica mondiale, una musica "nuova", in cui il suono, le strutture e il pathos musicale definiscono l'essenza di ciò che viene creato in tempo reale, perché la musica esiste solo quando viene suonata.

Grazie alla sensibilità e alle competenze dei musicisti, il FFF è occasione di incontro, discussione e creazione, insieme per la prima volta sullo stesso palco, dove l’ascolto, l’empatia e l’interplay sono gli elementi che li accomunano.

Durante questa edizione, si rifletterà su quali fattori rendono possibile l'improvvisazione.

Sarà una tre giorni piena di "momenti improvvisati", che vanno da workshop a conferenze ed esibizioni dal vivo. Con Alessandra Giura Longo, flautista e cantante italiana, ci concentreremo sulla respirazione, un’azione quotidiana con la quale cercheremo di creare musica, e con Niels Mestre, compositore e improvvisatore francese, indagheremo l'ascolto dei suoni, in particolare la concentrazione necessaria per continuare ad ascoltare con attenzione gli altri musicisti con i quali si sta suonando mentre si segue e si sviluppa il flusso sonoro interiore e comune: "Esploreremo i fattori artistici che oggi possono contribuire all'improvvisazione e la connessione tra spazio, suono e registrazione. Ci sarà anche un momento dedicato ai più piccoli con il laboratorio a cura dall'associazione culturale "L'asino che vola": si insegnerà ai giovani musicisti come costruire strumenti musicali con materiali riciclati, per poi utilizzarli".

Il Free Flow Fest è organizzato da Cricket Productions nell'ambito del progetto SHARE in collaborazione con Muzic Plus.

Prenota il tuo posto al +393911565247

infoline: +393453043130

info.muzicplus@gmail.com