Venerdì 21 Aprile

Ore 21



Al MARRAKECH mette i dischi:

FRIEND SUNSHINE (Bari New Rockers)

RAGGAE MUSIC





Nicolandrea Menolascina, in arte Friend Sunshine, nasce a Bari nel 1976.

Sin da bambino si avvicina alla Musica attraverso lo studio del pianoforte e giocando coi dischi del padre, cultore di jazz e più in generale di musica afro-americana. All'età di soli 3 anni infatti, affascinato dal suono dei dischi, impara a posizionare la puntina. Già fanatico dei dischi, crescendo alimenta la sua passione per la musica: sono gli anni 80 e si diffondono le sonorità e le atmosfere della new wave. Poi l'adolescenza: le percussioni africane, lo skateboarding, il writing e l'hip-hop. Con la sua crew, gli SRP attivi a Bari dall'89 al 95, "bombarda" muri ancora spogli. La sua dedizione lo consacra pioniere del writing nella sua città. Da sempre animato da curiosità, entusiasmo e passione innati per ogni linguaggio espressivo, sperimenta varie forme d'arte. Nel frattempo, mosso da una spasmodica passione per quel supporto analogico, continua a "collezionare" dischi in vinile. Al tramonto del millennio inizia a proporre le proprie selezioni musicali alla gente con la pretesa di farla ballare e fonda a Firenze, insieme ad un altro selecter barese, uno fiorentino ed un MC calabrese, Sunshine Entertainment, crew attiva dal 1999 al 2003 che propone e promuove reggae e dub. Da quel momento numerose sono state le dance hall e dub session organizzate ed altrettante le collaborazioni.

Nel 2008 avvia la costruzione del proprio sound system ed imbraccia nuovamente la melodica,strumento che diverrà fondamentale per lui e l'esercizio di essa, una vera e propria pratica. Nel 2016 fonda Bari New Rockers, un collettivo di selectors, DJ, MC e musicisti con il quale attualmente si esprime. La vita artistica di Friend Sunshine si intreccia con quella di questo collettivo. Nel tempo la formazione del gruppo muta, fino ad arrivare a quella odierna con la quale nel 2021 produce un LP omonimo. Attualmente la disco-teca di friend Sunshine vanta più di 10.000 titoli tra singoli ed album, ma il suo spirito nel fare le cose e la volontà di far ballare e "trasmettere vibes" resta la medesima delle origini.