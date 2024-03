Il pianista e compositore Nicola Frisardi in concerto a Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Per la stagione concertistica della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore, domenica 10 alle 12 nella Sala del Mutilato a Bari, è previsto il concerto del pianista e compositore Nicola Frisardi. Il musicista di origini andriese, in esclusiva nazionale, eseguirà al pianoforte i brani tratti dal suono nuovo lavoro discografico di prossima pubblicazione dal titolo “Racconti”.

Il repertorio che affronta Frisardi in questo concerto, sono sue nuove composizioni originali. So tratta di brani estrapolati dal suo ultimo album “Racconti”, che rappresentano un vero e proprio debutto per l’artista andriese nella nuova duplice veste di autore- compositore e pianista-interprete.

Il genere musicale che contraddistingue queste nuove composizioni, possiamo definibile “classic-crossover”. I brani, infatti, presentano “contaminazioni” di varia natura, dal classic al pop, dal jazz al blues, che rendono impossibile e superflue ogni genere di classificazione. Forte della sua attitudine strumentale, Frisardi è conscio di gestire una tavolozza di suoni estremamente ampia, frutto delle sue versatili esperienze musicali, che lo hanno accompagnato nel suo percorso artistico.

Il suo genere musicale può anche essere definito musica “postoromatica”, impostata su di una vena melodica volutamente orecchiabile e di piacevole ascolto, che, al tempo stesso, si presta molto bene a un atteggiamento ricettivo di tipo meditativo e trascendentale.

Per informazioni: 080. 246.04.93. 08 (dal lunedì al venerdì, dalle 10alle 13).