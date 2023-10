Frontwoman - Donne nel Rock, Skye Wallace Band

Il concerto FRONTWOMAN - DONNE NEL ROCK della Skye Wallace Band si inserisce all’interno della seconda edizione del Festival “Trame Contemporanee”, con la direzione artistica di Marco Grossi e Marianna de Pinto, che porta avanti la vocazione a rendersi promotore e catalizzatore di nuova drammaturgia, con particolare riferimento alle declinazioni multidisciplinari e agli orizzonti di ricerca che mettono in dialogo linguaggi e ambiti eterogenei ma propri del nostro Tempo e si inserisce nella sezione “Accadimenti” ovvero eventi dal carattere multidisciplinare che avranno lo scopo di approfondire l’indagine sul contemporaneo, attraverso linguaggi artistici diversi, frutto di contaminazioni e ricerca innovativa.

L’immagine del rock è spesso associata al mondo maschile: se si guarda bene, in realtà, all’interno del mondo del rock è pieno di donne che stanno nell’Olimpo. A partire dagli anni ‘60 le donne diventano protagoniste: apripista sono state donne del calibro di Janis Joplin, Tina Turner, Grace Slick – Jefferson Airplane, Stevie Nicks – Fleetwod Mac che univa una grande capacità di songwriting a una delle più belle voci del rock. La canadese Joni Mitchell la quinta essenza, la massima cantautrice novecentesca. La sacerdotessa del rock Patti Smith si fa strada nella scena newyorkese già nei primi anni ‘70, in ogni testo nasconde vera poesia. Debbie Harry - Blondie ovvero colei che ha portato il punk rock a tutti, diventando ispirazione per le future generazioni. La Stella del dark punk Siouxsie Sioux, la regina PJ Harvey, polistrumentista. Il rock sofisticato di Annie Lennox, la canadese Alanis Morissette con oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo e riconosciuta con sette Grammy Award. L’universo delle donne frontwoman capaci di parlare un linguaggio potente come il rock, annovera una nuova stella, una delle più belle voci in circolazione: Skye Wallace, con autorevolezza e determinazione sta conquistando la scena rock internazionale diventando sempre più protagonista. Artista eclettica, Skye è una compositrice di classe, una grande songwriting, una rocker doc, che grazie all'energia dei suoi brani e all'intensità dei suoi testi, sempre taglienti e sinceri, dedicati in gran parte ai chiaroscuri della vita, ha affinato un repertorio che ha messo in luce la sua personalità dirompente, un sound viscerale e pulito ed una voce cristallina e armoniosa, definendo uno stile originale, rielaborato dalle lezioni di artisti del calibro di Joni Mitchell, Courtney Barnett, Patti Smith e Neil Young. Come tutti i grandi artisti, anche Skye estrinseca al massimo le sue qualità musicali nella dimensione live, assistere ad un concerto di Skye è garanzia di grande carica di energia e sensualità, con la sua miscela di rock e folk uniti al suo retroterra punk ed al suo spirito libero che trasuda dai suoi testi con spiccato senso artistico. Dopo aver girato in lungo e in largo per il Canada e buona parte degli States e suonato in apertura a concerti di nomi quali Tori Amos, Television ed Alanis Morissette, Skye sta emergendo anche sui mercati internazionali e quest’anno per la quarta volta si esibirà in Italia, per due tour, in acustico a Maggio e con la sua band ad Ottobre 2023. Un concerto da non perdere per il pubblico che ama le praterie della libertà e l’energia, la freschezza eterne del rock.

MERCOLEDì 11 OTTOBRE 2023 ORE 21:00 – INIZIO CONCERTO APERTURA PORTE ORE 20:00 CITTADELLA DEGLI ARTISTI - Via Bisceglie 755 - MOLFETTA