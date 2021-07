''Fulvio Palese Trio'' per la rassegna ''Suoni all'inverso.. Jazz blues & dintorni''

L’Associazione Musicale ‘’Suoni dal Castello’’ di Conversano, per la Rassegna “Suoni all’InVerso…Jazz Blues & dintorni’’ con la direzione artistica di Rino Liuzzi, presenta il ‘’Fulvio Palese trio’’ in “Looks”. Una serata esclusiva con il sax di Fulvio Palese, accompagnato dalla tastiera di Pietro Vincenti e dal batterista Paolo Colazzo.

L’appuntamento è in Piazza Castello 5 a Conversano Giovedi 12 Agosto 2021 ore 21.00

Per Infoline : 3391432171 – 080. 6922753

www.versopiazzacastello.it

Il concerto prende spunto alla recente produzione audio/video del saxofonista salentino Fulvio Palese intitolata “Looks”, visibile sulla pagina Facebook del musicista all’indirizzo https://www.facebook.com/fulviopalesesax/videos/142413841193855

La composizione del gruppo restituisce un sound elettroacustico che riconduce alle diverse esperienze dei tre musicisti, sempre con lo stile diretto e fresco tipico di Fulvio Palese.

Una proposta musicale che dopo questo lungo periodo di forzato allontanamento vuole essere un invito a riscoprire il gusto di stare insieme, di ricominciare ad accorciare le distanze.

Non mancheranno durante il concerto incursioni nelle produzioni “storiche” del saxofonista come Alétheia e The comics tune.

FULVIO PALESE (saxofonista, compositore, arrangiatore)

Musicista poliedrico, riconosciuto a livello internazionale, ha conseguito il Diploma accademico di II livello in saxofono solistico con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Lecce ed è Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università del Salento.

Ha approfondito lo studio del saxofono e del jazz (fra gli altri) con Federico Mondelci, Antonio Jimenez Alba, Mario Marzi, Roberto Ottaviano, Jimmy Owens, George Cables, Cameron Brown, Javier Girotto.

Ha svolto e svolge un'intensa attività orchestrale in veste di sax solista con l’Orchestra Sinfonica di Lecce, l’Orchestra della Magna Grecia, l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, l’Orchestra fiati del Conservatorio di Lecce, la Swing Orchestra del Conservatorio di Lecce, l’Orchestra di Terra d’Otranto, l'Orchestra Filarmonica "Nino Rota", l’Orchestra Terra del Sole.

Ha all'attivo diversi cd come sideman e a proprio nome, fra cui: Sonny Tribute (autoproduzione), New Life (Redland Records), Suspicious sax (Manocalda), On My Hands (con il Fabio Mariani group, Videoradio), Giallo (Camden trio), Amori e altre storie (Maurizio Petrelli, AlfaMusic), The Comics tune (Ululati/TudoBem) con il quale è stato per diverse settimane primo nelle classifiche iTunes, Alétheia (AlfaMusic-Egea/Belive) ed il recente Looks, produzione live audio/video.

Attualmente è docente di saxofono presso il Liceo Musicale "G. Palmieri" di Lecce (in precedenza ha insegnato saxofono jazz presso il Conservatorio "T. Schipa" di Lecce) e docente di saxofono e musica d’insieme presso la Metropolis School of Music di Lecce.

È direttore artistico dell'Hypogeum Jazz Festival (Presicce - LE). In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore artistico in numerose rassegne fra le quali Il jazz sale, Mercatino del Gusto.

Già speaker radiofonico, scrive stabilmente sulla testata giornalistica Piazzasalento e per il portale Puglia Expo.

Fa parte della Nazionale Italiana Jazzisti.

Molte le collaborazioni cinematografiche e teatrali in veste di compositore ed esecutore, fra cui: Cristina Comencini Liberate i pesci, Giovanni Veronesi Manuale d’amore 2, Andrea Coppola 2x2, Michele Placido Salento viaggio di poesia, Nanni Moretti, Concerto Moretti, Vincenzo Bocciarelli Mozart cocholate, Volo fra musica e parole, Astragali Teatro, Le vie dei canti, Le comiche storie del tragico sud.

Ha suonato e collaborato con Jimmy Owens, George Cables, Javier Girotto, Renzo Arbore, Paolo Belli, Wendy Lewis, Serena Autieri, Andrea Mingardi, Gegè Telesforo, Massimo Moriconi, Bianca Atzei, Antonella Ruggiero, Goran Bregovic, Nanni Moretti, Joy Garrison, Dennis Chambers, Mario Rosini, Cheryl Porter, Franco Simone, Ettore Carucci, Patty Lomuscio, Herbie Goins, Silvia Manco, Tia Architto, Tanja Michelle, Nicola Andrioli, Daniel Verdesca, Marcello Panni, Don Ray, Gianni Cazzola, Marco Vaggi, Piero Odorici, John Hicks, Leonardo Laserra Ingrosso, Mauro Tre, Luca Alemanno, Francesco Palmitessa, Admir Shkurtaj, Vince Abbracciante, Antonio Palazzo, Natalio Mangalavite, Beppe Servillo, Alessandro Napolitano, Cosimo Colazzo, Luigi Lombardi D’Aquino, Orlando Johnson, Sylvia Pagni, Ginger Brew, Franco Piersanti, Keiko Mitsuhashi, Gianna Montecalvo, David Brutti, Francesco Angiuli, Susanna Stivali, Giuseppe Bassi, Domenico Sanna, Marcello Surace, Vito Di Modugno, Jerry Bergonzi (con il quale ha eseguito un saxophone summit insieme a Gaetano Partipilo e Gianfranco Menzella presso lo Jonio Jazz Festival), Viz Maurogiovanni, Francesco Pennetta, Gaetano Fasano, Fernando Proce, Gigi Cifarelli, Carolina Bubbico, Gaia Gentile, Marco Ancona, Lucia Ianniello, Paolo Tombolesi, Piero Vincenti, Paolo Romano, Guido Di Leone, Mimmo Campanale, Fabio Mariani, Gegè Munari, Giorgio Rosciglione, Mylious Johnson, Miraldo Vidal, Ingrid Arthur, Pierluigi Balducci, Valerio Combass, Gianlivio Liberti, Phil Maturano, Snowboy, Mark Cotgrove, Fabio Concato, Attilio Di Giovanni, Luca Bianchini, Nello Daniele, Nick Nigthfly, Luigi Piovano, Amii Stewart, Tony Hadley, Simona Molinari, Gregory Porter, Luca Mannutza, Laura Mvula, Gareth Brown, Max Paiella, Karen Edwards, Regina Saraiwa et al.

Il concerto sarà aperto dal duo Vito Solfrizzo (voce e chitarra) e Raffaella Leone (tastiera) con un tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Raffaella Cimmarusti: Comunicazione Suoni dal Castello

