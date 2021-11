Il Teatro che ti cambia 2.0, al via Funambolə un progetto di Animalenta: rassegna di teatro per grandi e piccini

Quattro spettacoli, quattro storie diverse tra loro, ma tutte legate al tema dei diritti: il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto all’inclusione, il diritto alla vita. Ecco la nuova rassegna “Funambol?”, organizzata da Animalenta, con la direzione artistica di Ilaria Cangialosi, nell’ambito del progetto “Il teatro che ti cambia 2.0”.

Un ritorno al teatro, organizzato da Animalenta con il sostegno del Comune di Conversano per il programma “Dentro il borgo”, all’interno dell’Ex Chiesa di San Giuseppe e rivolto a diverse fasce d’età.

La volontà è quella di coinvolgere la comunità, per questo sarà possibile, aderire ad un laboratorio teatrale gratuito che affronterà il tema dei diritti, della parità opportunità per contrastare assieme la violenza di genere e ogni forma di discriminazione. Il laboratorio condotto da Ilaria Cangialosi, rivolto ad adulti e ragazze e ragazzi (13 e 14 novembre, dalle ore 10 alle 13) confluirà in un flashmob performativo sabato 27 novembre a Conversano in piazza Garibaldi in occasione della mobilitazione nazionale.

C’è tempo fino a giovedì 11 novembre per iscriversi.

Info: ilteatrocheticambia@gmail.com.

L’intero programma sarà presentato alla comunità Sabato 13 novembre h.10:00 Sala Convegni 1° piano, San Benedetto a Conversano.

La rassegna inizierà Domenica 21 novembre e terminerà Sabato 11 dicembre. Il primo appuntamento è lo spettacolo “Zvi Zvi Rosa Luxemburg”, l’ultima produzione di Animalenta Spettacolo vincitore dell'Avviso "Programma Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia 2020, interpretato da Antonella Ruggiero e scritto da Ilaria Cangialosi (consigliato a partire da14 anni, domenica 21 novembre, ore 18). Una donna protagonista della vita politica che ha dedicato tutta la sua esistenza alla lotta contro la guerra, l’educazione delle masse, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, l’emancipazione femminile. Detenuta durante la prima guerra mondiale, lavorò instancabilmente, senza mai smettere di fare sogni di rivoluzione. Capace di vedere la bellezza persino in carcere, grazie al suo amore per la poesia, la letteratura e la sua incredibile umanità.

A seguire, venerdì 26 novembre (ore 20) va in scena “Spiderman: quando la paura diventa coraggio” di e con Giacomo Dimase. Uno spettacolo sul bullismo ed anche sulla libertà, sul diritto di essere se stessi. Parla di un bambino bianco bianco con una t-shirt gialla e zaino in spalla che si incammina come ogni mattina verso scuola. La strada è piena di pericoli, questo l’ha imparato a sue spese, ma ora ha un piano. Il racconto è una storia vera con cattivi che sono anche buoni e i buoni che sono sempre un pò cattivi.

(consigliato a partire dai 10 anni)

Sabato 4 dicembre (ore 20) Sara Bevilacqua darà voce e corpo a Lella, la mamma di Michele Fazio, ucciso dalla mafia, a Bari, a soli sedici anni. Ucciso per errore, mentre tornava a casa dalla sua famiglia. Un evento che ha sconvolto l’intera comunità, diventando monito per tutti, a non voltare mai più la testa dall’altra parte. Lo spettacolo è “Stoc’ do - Io Sto qua” interpretazione e regia Sara Bevilacqua, drammaturgia di Osvaldo Capraro (consigliato a partire dai 14 anni)

“La Bambina librata” di e con Angela Iurilli e Marianna Di Muro chiuderà la rassegna domenica 5 dicembre (consigliato a partire dai 7 anni). Lo spettacolo prende spunto dal celebre romanzo “Matilde” di Roald Hald. Racconta la storia di Adele, una bimba speciale, divoratrice di libri, con un'intelligenza fuori dal comune eppure invisibile agli occhi dei suoi genitori che sembrano invece infastiditi dalla sua curiosità. Adele metterà in campo delle strategie per superare le difficoltà e una volta arrivata a scuola, la sua vita cambierà per sempre.

Tutti gli spettacoli sono programmati

presso l’Ex Chiesa di San Giuseppe, Conversano.

Ingresso 5,00 euro.

biglietti acquistabili online:

https://animalentateatro.com/ il-teatro-che-ti-cambia-2-0/

info e prenotazioni :

ilteatrocheticambia@gmail.com

https://www.facebook.com/ animalentateatro