Preparatevi per una notte di musica e magia al Pamperi con Funk for Ants!

Enzo Granella @enzogranella – chitarrista impegnato nella ricerca e nella composizione di musiche dell'area mediterranea, con esperienza nella musica improvvisativa e nella sonorizzazione teatrale, ha all'attivo numerose collaborazioni e produzioni discografiche sin dal 1998.

Marcello Maggi @marcello.maggi.54 – trombettista dopo aver frequentato l'ambiente della "free improvisation" di Lisbona e Londra, ha suonato nell'ambito dell'afrojazz sudafricano.

Rientrato in Italia, suona in contesti diversi, spaziando dal jazz al funky alla musica cantautorale.



Unitevi a noi per un viaggio musicale che attraversa mari e terre, dalle coste del Mediterraneo ai battiti del jazz e del funky. Lasciatevi trasportare dalle note e dalle emozioni di due artisti straordinari.