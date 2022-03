Fuori Bif&st, “Musica in cantiere per la città”, l'evento suelle musiche di Morricone e Rota con l'Orchestra del Liceo musicale Cirillo

Sabato 26 marzo, il Fuori Bif&st, promosso dal Comune di Bari per animare i luoghi della città durante la XIII edizione del Bif&st-Bari con grandi e piccoli eventi dedicati alla settima arte, propone un evento unico, “Musica in cantiere per la città”: alle ore 18.30 i rumori di trapani, martelli, levigatrici e scalpelli del cantiere di restauro di un palazzo in corso Vittorio Emanuele 100 cederanno il posto alle voci e agli strumenti dell’Orchestra sinfonica del Liceo musicale del Convitto Nazionale Cirillo.

Un unicum che vedrà i componenti dell’orchestra esibirsi con tute, pettorine, guanti e caschi di protezione sulle impalcature che rivestono l’edificio di corso Vittorio Emanuele.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del programma Cantiere-evento, l’innovativo esperimento promosso dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi che organizza la serata in collaborazione con l’assessorato comunale alle Culture, l’impresa Garibaldi-Fragasso, Ance Puglia, Formedil-Bari e Zamar.

Il concerto, diretto da Dominga Damato e dedicato ai compositori Nino Rota ed Ennio Morricone, sarà accompagnato dalla proiezione, sui teli che rivestono i ponteggi, di una selezione di immagini di locandine e manifesti cinematografici tratti dall’Archivio della Mediateca regionale della Puglia. L’evento è curato da Francesco Maggiore con il coordinamento di Adriano Giovanni Calvani e Riccardo Ratti.

