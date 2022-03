FuoriBif&st, realtà virtuale, wellness e drink all’insegna della Puglia terra di cinema

Un'esperienza sensoriale unica dedicata al FuoriBif&st: essenze aromatiche, un massaggio e un drink offerto allo spettatore, immerso attraverso un visore di realtà virtuale, in un video della Puglia, terra di cinema. L’originale proposta arriva nella giornata di apertura del Bif&st, il Bari International Film Festival, tra gli eventi collaterali organizzati dal Comune di Bari da due attività cittadine: Alkimia di Daniela Madaghiele e Bar Project Academy. I video sono stati invece realizzati da MoreView, una start up specializzata in realtà virtuale.

Dalle ore 18 alle 21 nel bplab club (in via Ottavio Serena) sarà possibile prenotare questo singolare trattamento benessere che combina sensazioni visive e gustative con la manualità e l’arte del massaggio.



Per tutta la serata sarà possibile scegliere da una drink list realizzata per l’occasione cocktail realizzati con distillati e rosoli pugliesi dai bar tender dell’academy barese.