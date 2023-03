“Fuori Bif&st - La Città si veste di cinema”: gli eventi in programma

Per il secondo anno il Comune di Bari organizza il Fuori Bif&st, una rassegna di appuntamenti culturali e di intrattenimento a tema cinematografico che coinvolge le strade e le piazze cittadine, i cinema, gli spazi culturali e le attività commerciali durante i giorni di Bif&st. Un programma nato grazie alla collaborazione e all'impegno di numerose organizzazioni culturali e attività commerciali cittadine.

Programma Fuori Bif&st - La città si veste di cinema

Dal 24 marzo al 1° aprile 2023

Teatro AncheCinema - Corso Italia 112, Bari

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Quetzalights - esposizione delle opere di QUETZAL

(a partire da giovedì 23 marzo - tutti i giorni ingresso gratuito)

Come Lazzaro Felice. Mostra di pittura di Bice Perrini. Ispirato al film “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher in proiezione al Bif&st 2023.

Visitabile su appuntamento al cell.3923281905 dal lunedì alla domenica, preferibilmente ore 12-14/19-22 con la possibilità di socializzare e assaggiare piccole leccornie di cucina cromatica.

vetrina dedicata ai libri da cui sono stati tratti i più bei film della cinematografia contemporanea.

Cinema all’aperto: rassegna cult anni ’90 tra film, tapas e cocktail

Piovono Polpette: menù a tema Cinema&Polpette

Vetrina dedicata al mondo del cinema e sconto 10% su tutto il materiale make up disponibile

vetrina a tema NEW YORK, NEW YORK con musica di sottofondo del film.

In questa settimana sarà applicato lo sconto del 25% sull'acquisto di tutti gli occhiali da sole.

ore 18:00 - Il Cinepattino. Tour in monopattino dei luoghi del cinema in città.

Il tour del 24 marzo sarà gratuito

Mostra fotografica “Cinema&Occhiali”

Desk informativo sul Bif&st 2023

Mostra “Le donne del Cinema” by GICO’ (1914 – 1991)

presentazione con critici e storici del cinema

Esposizione di libri a tema cinematografico

Allestimento delle vetrine a tema “Cinema&Moda”

Allestimento delle vetrine a tema cinematografico

I gioielli delle dive.

Esposizione dedicata ai gioielli fashion del cinema e dello spettacolo

A pranzo con… Incontri a tavola con le personalità del mondo del cinema

Mostra a tema cinematografico e piatti dedicati

Un gelato speciale a tema di cinema

L’hai letto quel film? Vetrina tematica con una selezione di romanzi che hanno ispirato film.

Vetrina ed esposizione interna a tema cinematografico e Carta dei Vini cinematografica

I 15 piatti più famosi della storia del cinema. Ogni sera in menù 15 ricette che hanno fatto la storia della settima arte.

Mostra di locandine di film a opera degli studenti del biennio di Graphic Design e Comunicazione.

(Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 pausa 13-14 chiuso il sabato e la domenica)

Mostra d’arte di Niko Skolp e del collettivo Wallness Club

Videoarte / DJ Set / Mixology & Food Experience

(chiuso lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 marzo)

dalle ore 17.30 alle ore 20.00

Inside the Body. Mostra personale di Anna Bracco.

(chiuso domenica 26 e lunedì 27 marzo)

Virtual Tour 360°. Tour della città di Bari con visori (10’ in italiano/inglese)

(chiuso sabato 25 e domenica 26 marzo)

Allestimento della vetrina a tema cinematografico e proiezione delle storie della buona notte.

(domenica 26 e lunedì 27 marzo chiuso)

Vetrina a tema cinematografico

Vetrina a tema “retrospettive” con le icone del cinema

“Nuovo cinema Gentile” 5 delizie ispirate alla settima arte.

Da giovedì 23 marzo a sabato 1 aprile

MELTING PLOT. Percorsi di cinema tra didattica e inclusione

A cura di Acec Puglia e Basilicata nelle Sale della Comunità

Il Piccolo Cinema, Cinema Esedra e Cinema Splendor

L’Associazione cattolica esercenti cinema Acec Puglia e Basilicata nell’ambito del FuoriBif&st propone iniziative presso Il Piccolo Cinema, Cinema Esedra, Cinema Splendor e nella sala multimediale della sua sede operativa presso la Parrocchia Maria SS. Rosario di Bari.

Una rassegna cinematografica, pensata per le scuole, sui temi del dialogo interculturale e interreligioso, dell’integrazione, dei processi di globalizzazione e delle spinte identitarie “di ritorno”, dell’inclusione, della convivenza pacifica e della solidarietà, accompagnata da una serie di azioni di educazione all’immagine, con le finalità di educare alla cittadinanza e contemporaneamente contribuire ad implementare la media literacy dei più giovani portandoli in sala a vedere un film sul grande schermo.

Matinée in sala con la proiezione di lungometraggi e cortometraggi accompagnati da attività di approfondimento, analisi filmica, dibattito e rielaborazione, sia con riferimento agli argomenti, sia rispetto alla grammatica del linguaggio audiovisivo e del “dispositivo” cinematografico.

Dal 23 marzo al 1 aprile le lezioni saranno tenute in sala da docenti “operatori di educazione visiva a scuola” selezionati nell’ambito del “piano nazionale cinema e immagini per la scuola” presenti nell’Albo degli Operatori di educazione visiva stilato dal Miur in collaborazione con il MiC. per l’anno scolastico 2022/2023.

Programma:

giovedì 23 marzo

CINEMA SPLENDOR - Via Buccari, 24

Proiezione di cortometraggi sul dialogo interculturale e interreligioso selezionati da ACEC Sdc e formazione studenti sul linguaggio cinematografico (saranno coinvolti circa 250 studenti di Istituti di scuola secondaria)

venerdì 24 marzo

CINEMA ESEDRA - Largo Monsignor Curi, 17

Proiezione di cortometraggi sul dialogo interculturale e interreligioso selezionati da ACEC Sdc e formazione studenti sul linguaggio cinematografico (saranno coinvolti circa 250 studenti di Istituti di scuola secondaria)

venerdì 28 marzo

CINEMA IL PICCOLO - Via Nicola Giannone de Maioribus, 4

Proiezione di cortometraggi sul dialogo interculturale e interreligioso selezionati da ACEC Sdc e formazione studenti sul linguaggio cinematografico (saranno coinvolti circa 140 studenti della scuola secondaria di primo grado)

sabato 1 aprile

SALA MULTIMEDIALE presso Parrocchia Maria SS. Del Rosario di Bari

Corso di formazione, rivolto ai docenti coinvolti nell’iniziativa e non, sul linguaggio cinematografico al fine di fornire agli insegnanti gli strumenti linguistici per l’utilizzo dei materiali audiovisivi a scuola.

Tutte le attività sono gratuite per le scuole e si svolgono durante le ore scolastiche.

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile

Hotel Imago Plus - Via Altamura 26

BARI NON HA IL MARE - Una festa per dimenticare Bari

Un evento per ritrovarci attorno ad un sistema di idee e valori differente.

La Puglia negli ultimi anni è diventata una meta turistica internazionale. Abbiamo iniziato ad assistere ad un progressivo assoggettamento delle politiche urbanistiche e sociali, della cultura e dei settori economici tradizionali agli interessi del settore turistico.

Bari ed il suo territorio iniziano, lentamente, un percorso di turistificazione. Come un travestimento discriminante e mummificante, intorno ad una identità folkloristica e anacronistica. Un processo di contrazione della complessità e condizionamento dell’originalità. In cui ricerca, diffusione della ricchezza e del sapere, diventano appendici sempre meno necessarie.

Possiamo oggi intervenire nel patrimonio che caratterizza questo contesto sociale e introdurre elementi inaspettati, rivoluzionari?

Bari non ha il mare!

Questa festa è un momento di smemoramento collettivo. Dimenticare Bari, per liberarla dal teatro d’evocazione di scenari popolari e rimettere nel dominio pubblico un sistema di valori differente da quelli intestinali.

venerdì 31 marzo

ore 18:00 - Apertura BARI NON HA IL MARE.

Un festino per dimenticare Bari a cura di IMAGO PLUS

Interviene:

Ines Pierucci, Assessore Tecnico Deleghe: Culture, Marketing territoriale e Turismo

Con:

Angelica Clarizio

Giovanna De Cillis

Antonio Ottomanelli

Patrizia Sisto

ore 18:30 - 20:00

Dimenticare la città

Introduce:

Antonio Ottomanelli / IMAGO PLUS

con:

Lucia Tozzi - Autrice del libro “L’invenzione di Milano. Culto della comunicazione e politiche urbane, Cronopio 2023.”

Sara Gainsforth - Autrice del libro “Abitare Stanca. La casa:un racconto politico. Effequ 2022”

Durante l’evento i libri saranno disponibili per l’acquisto

sabato 1 aprile

ore 14:00 - 17:30 - Dimenticare il patrimonio. Walking tour nel quartiere libertà.

Lo scopo è scoprire e condividere il patrimonio moderno e contemporaneo del quartiere, offrendo nuovi valori rispetto a quelli più battuti.

A cura di:

Arch. Giovanna De Cillis / IMAGO HUMAN

Patrizia Sisto / IMAGO PLUS

Con Barinedita, Pugliarte, Veloservice

Partecipazione libera

ore 18:00

Pausa caffè / IMAGO BISTROT

a cura de Il Manovale

https://ilmanovale.com/

ore 18:30 - 20:00 - Dimenticare il quartiere

A cura di IMAGO PLUS

Con

Domenico Di Siena

Giovanna De Cillis

Barinedita

Pugliarte

Veloservice

Interviene in streaming

Francesca Matta (IMAGO ARTIST IN RESIDENCE 2023)

domenica 2 aprile

ore 11:00- "Gli isolati felici"

Letture di quartiere aperte a tutta la città e oltre

a cura di Luca Musacchio/Pastrufazio

Luca Musacchio, ideatore e libraio della Libreria Pastrufazio, dove ne cura il programma laboratoriale.

Pastrufazio è una libreria. Sviluppa e propone laboratori, progetti formativi, eventi ed esperienze di arte contemporanea per bambini e adulti.

Pastrufazio è un nome inventato da Carlo Emilio Gadda, è stato disegnato da Attilio Cassinelli ed ha la sede all’interno dell’hotel Imago.

ore 18:00 - 20:00 - Dimenticare la strada - Tavolo sul prima e il dopo di Via Manzoni

A cura di Spazio Murat

Introduce Antonio Ottomanelli / IMAGO PLUS

Modera

Giusy Ottonelli/ Spazio Murat

con

Roberto Covolo

Carla Palone

Paola Romano

Luca Langella

Silvia Sivo

ore 19:30 - 22:00 - Un festino per dimenticare Bari

Musica a cura di Miss Pia

Immagini di Francesca Matta

Vini a cura di Antonio Radicci

Da lunedì 27 a venerdì 31 marzo

Gola Caffè Bistrot - Via Camillo Rosalba, 47/K

Ciack, si cena! Per cinque serate menù degustazione con piatti e drink ispirati a film di culto

Giovedì 23 marzo

Teatro AncheCinema - C.so Italia 112

ore 15:30 - 19:30 - Multichannel. Scambi tra arti visive e cinema.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI BARI

Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte

Dipartimento di Arti Visive

In collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo

a cura di Marilena Di Tursi, Antonella Marino, Maria Vinella



La pratica delle contaminazioni, degli scambi e degli incroci tra diverse forme espressive, è un aspetto caratterizzante della cultura artistica contemporanea, con particolare riferimento al cinema, diventato nell’ultimo ventennio un referente prioritario per moltissimi artisti internazionali. La rassegna, suddivisa nelle due sezioni Ri-Media (Giovedì 23) e Film Direction (Venerdì 24), vuole approfondire alcuni temi di questo articolato “crossover”, attraverso una selezione ragionata e aggiornata di alcune tra le più interessanti ricerche filmiche emerse sullo scacchiere dell’arte internazionale*.



Sezione: Ri-Media

Artisti che si muovono al confine tra gli specifici disciplinari, mutuando dal cinema scenari e tecniche per costruire produzioni ibride, che sottopongono le strutture narrative e il linguaggio filmico a continue sperimentazioni. Charlotte di Steve McQueen, Regno Unito 2004, 5’ 42” Sandlines, the Story of History di Francis Alÿs, Iraq 2020, 61' Khtobtogone di Sara Sadik, Francia 2021, 16′ Pas seul di Roberto Fassone, Italia 2021, 20' Irani Bag di Maryam Tafakory, Iran 2021, 8' History of a Tree di Flatform, Italia 2020, 24’ Blind Mirrors di Masbedo, Italia 2019, 8’ 35”

*I film selezionati provengono dall’archivio dello “Schermo dell’arte” di Firenze. Si ringraziano i Masbedo per il prestito di Blind Mirrors e la Fondazione Maurizio Morra Greco per Charlotte di Steve McQueen.

La Libreria Quintiliano – Mondi Possibili - Via Arcidiacono Giovanni, 9

ore 18:00 - Presentazione del libro del regista David Grieco ''Miracolo a New York'' (La Nave di Teseo)

ore 22:00 - WeAreInBari Anema e Core band capitanata da Gianluigi Lembo. Omaggio alla canzone napoletana nel cinema. Evento su invito.

Venerdì 24 marzo

Anteprima Boutique - Via Calefati, 61/D

dalle ore 11:00 - Colazione da Tiffany

ore 15:30 - 19:30 - Multichannel. Scambi tra arti visive e cinema.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI BARI

Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte

Dipartimento di Arti Visive

In collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo

a cura di Marilena Di Tursi, Antonella Marino, Maria Vinella



La pratica delle contaminazioni, degli scambi e degli incroci tra diverse forme espressive, è un aspetto caratterizzante della cultura artistica contemporanea, con particolare riferimento al cinema, diventato nell’ultimo ventennio un referente prioritario per moltissimi artisti internazionali. La rassegna, suddivisa nelle due sezioni Ri-Media (Giovedì 23) e Film Direction (Venerdì 24), vuole approfondire alcuni temi di questo articolato “crossover”, attraverso una selezione ragionata e aggiornata di alcune tra le più interessanti ricerche filmiche emerse sullo scacchiere dell’arte internazionale*.



Film Direction

ore 15:30 - 19:30

Artisti visivi che si cimentano con la regia cinematografica, con i suoi format e generi classici (dal documentario al medio e lungometraggio di finzione) spesso in chiave di denuncia. Insurrection di Andres Serrano, USA 2022, 78’ De Oylem iz a Goylem di Omer Fast, Austria Germania 2019, 24' Triple Chaser di Forensic Architecture, Regno Unito 2019, 10' Au Revoir Joseph Gallieni di Ivan Argote, Francia 2021, 13’

*I film selezionati provengono dall’archivio dello “Schermo dell’arte” di Firenze. Si ringraziano i Masbedo per il prestito di Blind Mirrors e la Fondazione Maurizio Morra Greco per Charlotte di Steve McQueen.

SSML di Bari Bona Sforza University - Viale Japigia, 188 dalle

ore 15:30 - Il BIF&ST e il cinema italiano e spagnolo della fine del XX secolo

a cura di DICUNT. Associazione Lingua Cultura e Ricerca

Caffè Portineria - Via Roberto Da Bari, 58/A

ore 18:00 - Apericinema in Portineria: spritz veneziano e soundtrack dj set

Dalle ore 18:30 - I film, il vino. Abbinamenti eno-cinematografici.

ore 20:00 - Spettacolo di marionette di Paolo Comentale sulle note di Edith Piaf, Domenico Modugno e Fred Buscaglione

Mostra fotografica e cinematografica a tema siciliano

Allestimento a tema cinematografico all’esterno del negozio

Visione di film in lingua inglese

Vetrina allestita e happy hour a tema cinema

DJ Set “Polizieschi around the world”. Un viaggio musicale dalla blaxploitation americana dei 70’s al cinema europeo ed italiano.

DJ Set e aperitivo cinema

Sabato 25 marzo

Semplice Cafè - Via Argiro, 32

dalle ore 09:30 alle ore 12:30 - Pulp Fiction a colazione

ore 10:00 - Apertura straordinaria del cantiere di palazzo Starita per le Giornate FAI di Primavera

dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Truccati come una diva: lezione di trucco cinematografico

ore 17:30 - Laboratorio di scenografia a cura dello scenografo Mattia Lorusso - seguirà aperitivo "Aspetti tecnici della scenografia e come si adatta in base alle esigenze registiche ed alla scoperta del linguaggio settoriale cinematografico in inglese "

In collaborazione con i docenti di My English School Bari alla scoperta del linguaggio settoriale cinematografico in inglese.

ore 18:00 - Mostra d’arte “La materia e il sogno” di Marina Leo

dalle ore 18:00 – CineFood

ore 19:00 - Roberta Torre presenta il suo ultimo romanzo “Strana carne” Fandango edizioni. L’autrice dialoga con Maddalena Tulanti. Evento a cura dell’associazione culturale Un Panda sulla Luna e Ciclatera.

dalle ore 20:00 - Caffè Greco per un giorno: omaggio a Fellini. MissPia DJ Set

Aperitivo a tema “La Dolce Vita” con colonna sonora anni ’60 (in collaborazione con Cantina Buganza)

Mostra di copertine di dischi in vinile di colonne sonore e di locandine di film. Dj set

Mostra fotografica e cinematografica a tema siciliano

Visione di film in lingua inglese

Domenica 26 marzo

Cattive Produzioni - Via Venezia, 25

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 - Cattive Talks al Fuori Bif&st.



Registrazione di un podcast in quattro puntate con gli ospiti della kermesse e non solo. Con un linguaggio vivace, Cattive Talks ha l’obiettivo di parlare di cinema e Puglia, esplorando le connessioni della settima arte con la città di Bari, il territorio circostante e amplificando i molteplici messaggi e significati che il festival già di per sé lancia con le sue iniziative. Il podcast sarà registrato interamente in una casa sul mare, in via Venezia, a due passi dai luoghi del festival. Attori, attrici, registe, registi, produttori e addetti ai lavori, saranno coinvolti in chiacchierate, giochi, scherzi in un clima festoso e leggero. All’ora dell'aperitivo, saranno proposti prodotti della gastronomia locale in collaborazione con Piano Terra - Impresa formativa di Ruvo di Puglia (Bari). Il giorno dopo la registrazione, il podcast sarà restituito in una sintesi di circa 10 minuti a puntata sui canali social della produzione.

ore 10:00 - Apertura straordinaria del cantiere di palazzo Starita per le Giornate FAI di Primavera

ore 10.30 - Lumière: letture ad alta voce per piccoli cinefili (5-7 anni)

ore 18.30 - DJ Set “Grandi compositori italiani”. La grande tradizione dei compositori italiani raccontata attraverso Sergio Leone, Monica Vitti, Alberto Sordi e Dino Risi.

dalle ore 18:00 - Cinema e Moda

ore 21:00 - Vinyl selection di Lillo

Mostra fotografica e cinematografica a tema siciliano

Lunedì 27 marzo

Cattive Produzioni - Via Venezia, 25

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 - Cattive Talks al Fuori Bif&st.



Registrazione di un podcast in quattro puntate con gli ospiti della kermesse e non solo. Con un linguaggio vivace, Cattive Talks ha l’obiettivo di parlare di cinema e Puglia, esplorando le connessioni della settima arte con la città di Bari, il territorio circostante e amplificando i molteplici messaggi e significati che il festival già di per sé lancia con le sue iniziative. Il podcast sarà registrato interamente in una casa sul mare, in via Venezia, a due passi dai luoghi del festival. Attori, attrici, registe, registi, produttori e addetti ai lavori, saranno coinvolti in chiacchierate, giochi, scherzi in un clima festoso e leggero. All’ora dell'aperitivo, saranno proposti prodotti della gastronomia locale in collaborazione con Piano Terra - Impresa formativa di Ruvo di Puglia (Bari). Il giorno dopo la registrazione, il podcast sarà restituito in una sintesi di circa 10 minuti a puntata sui canali social della produzione.

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - Mostra cinematografica

ore 20:30 - Proiezione di Jamón, Jamón (1992) di Bigas Luna e degustazione spagnola

ore 21:00 proiezione del film “Una donna promettente” di Emerald Fennell (ingresso a pagamento)

Visione di film in lingua inglese

Vivere un’esperienza nel buon gusto della barberia italiana

Martedì 28 marzo

Cattive Produzioni - Via Venezia, 25

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 - Cattive Talks al Fuori Bif&st.



Registrazione di un podcast in quattro puntate con gli ospiti della kermesse e non solo. Con un linguaggio vivace, Cattive Talks ha l’obiettivo di parlare di cinema e Puglia, esplorando le connessioni della settima arte con la città di Bari, il territorio circostante e amplificando i molteplici messaggi e significati che il festival già di per sé lancia con le sue iniziative. Il podcast sarà registrato interamente in una casa sul mare, in via Venezia, a due passi dai luoghi del festival. Attori, attrici, registe, registi, produttori e addetti ai lavori, saranno coinvolti in chiacchierate, giochi, scherzi in un clima festoso e leggero. All’ora dell'aperitivo, saranno proposti prodotti della gastronomia locale in collaborazione con Piano Terra - Impresa formativa di Ruvo di Puglia (Bari). Il giorno dopo la registrazione, il podcast sarà restituito in una sintesi di circa 10 minuti a puntata sui canali social della produzione.

ore 17:30 - Le vecchie pellicole sono sogni già consumati. Presentazione del numero 1 dei Quaderni di Storie in Libertà dedicato alle vecchie sale cinematografiche, recital di monologhi e poesie dedicati al cinema. A cura dell’Associazione Tavole Magiche

ore 17:30 - Al cinema con i bebè (in collaborazione con le Sinapsi – Produzioni partecipate e Mammecontatto)

dalle ore 19.30 - dj set che utilizzerà e contaminerà le colonne sonore dei più interessanti film del panorama internazionale. Per l'occasione, saranno serviti cocktail ispirati alle scene più famose che hanno influenzato il nostro immaginario.

ore 20:30 - Proiezione di Belle Époque (1992) di Fernando Trueba e degustazione spagnola

ore 21:00 - proiezione del documentario WOMAN di Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand. WOMAN è un progetto globale in cui 2000 donne di 50 nazioni diverse si raccontano in un ritratto intimo attraverso la loro storia familiare, la cultura, la professione e la fede (ingresso a pagamento)

Visione di film in lingua inglese

Mercoledì 29 marzo

Cattive Produzioni - Via Venezia, 25

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 - Cattive Talks al Fuori Bif&st.



Registrazione di un podcast in quattro puntate con gli ospiti della kermesse e non solo. Con un linguaggio vivace, Cattive Talks ha l’obiettivo di parlare di cinema e Puglia, esplorando le connessioni della settima arte con la città di Bari, il territorio circostante e amplificando i molteplici messaggi e significati che il festival già di per sé lancia con le sue iniziative. Il podcast sarà registrato interamente in una casa sul mare, in via Venezia, a due passi dai luoghi del festival. Attori, attrici, registe, registi, produttori e addetti ai lavori, saranno coinvolti in chiacchierate, giochi, scherzi in un clima festoso e leggero. All’ora dell'aperitivo, saranno proposti prodotti della gastronomia locale in collaborazione con Piano Terra - Impresa formativa di Ruvo di Puglia (Bari). Il giorno dopo la registrazione, il podcast sarà restituito in una sintesi di circa 10 minuti a puntata sui canali social della produzione.

17:00 - Omaggio a Massimo Troisi : La Poesia nel Cinema - Lettura Partecipata del libro “Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare.” A seguire Laboratorio esperienziale di caviardage e scrittura creativa Anna D’Attolico.

(Rizzoli) - a cura di Linea d'Arte Ellea APS

Ingresso su prenotazione al 3477607401

17:30 - Al cinema con i bebè (in collaborazione con le Sinapsi – Produzioni partecipate e Mammecontatto)

17:30 - test di valutazione di inglese

18:30 - Proiezione film in lingua originale

(su prenotazione marketing@escapecampus.it)

dalle ore 19:00 - Proiezione di cortometraggi di giovani autori e proiezione di LaCapaGira (Alessandro Piva, 1999) a cura di Arte Settima.

A seguire Vinyl selection di Lillo.

dalle ore 19:00 - Beerfest. Quiz a premi a tema cinema, con colonne sonore e frame.

ore 20:30 - Proiezione di “¡Ay Carmela!” (1990) di Carlos Saura e degustazione spagnola

20:30 - Ciak, si mangia! Dal cinema alla tavola, una cena a tema

Giovedì 30 marzo

Aquilino Preziosi - Via Sparano, 29 17:00 - Incontro con la Scrittrice Gabriella Genisi e allestimento a tema Lolita Lobosco

Escape Campus - Piazza Umberto I, 21

17:30 - test di valutazione di inglese

18:30 - Proiezione film in lingua originale

(su prenotazione marketing@escapecampus.it)

ore 19:00 - Proiezione di cortometraggi di giovani autori. A seguire Vinyl selection di Lillo.

ore 19:00 - Inside Emotion Events

a cura di Associazione Pugliese Italo-Polacca

Proiezione del film "L'ombra di Stalin" (titolo originale "Mr. Jones") di Agnieszka Holland.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

ore 19:30 - Cantiere Evento

In occasione del Fuori Bif&st 2023, la Fondazione Gianfranco Dioguardi propone due nuovi appuntamenti nell’ambito del programma culturale Cantiere-evento, interessando il cantiere di restauro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari.

La grande impalcatura prospiciente piazza Eroi del Mare fungerà da scenografia per due spettacoli all’aperto, offerti alla città.

Il compositore Mattia Vlad Morleo e il coro dell’Associazione Harmonia dell’Università di Bari, in una inedita e sperimentale rielaborazione in chiave elettronica del Gloria di Antonio Vivaldi.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di Formedil-Bari, ANCE Bari-BAT e delle associazioni AIDIA Bari e ARIAP.

Mostra fotografica “Istantanee sospese” con presentazione di libri.

(ingresso libero)

Mostra fotografica “Through the glass”

Mostra fotografica “I luoghi di Lolita”.

(ingresso libero)

Venerdì 31 marzo

DILMAN - Luxury Stay - Via Alessandro Maria Calefati, 14

ore 17:00 - “Te’ Pomeridiano con Violino” (Afternoon Tea)

17:30 - test di valutazione di inglese

18:30 - Proiezione film in lingua originale

(su prenotazione marketing@escapecampus.it)

Dalle ore 18:30 - I film, il vino. Abbinamenti eno-cinematografici.

ore 18:00 - Fellini/Rota/Visconti 1963. Musica per due capolavori a cura di Angela Annese e Nicola Scardicchio.

Da Via Abbrescia a Via Imbriani, 115

dalle ore 18:00 - Ciak si gira! Via Imbriani come un set... Attori, proiezioni, musica e aperitivo. Evento in collaborazione con gli studenti dell'Accademia Tiberio Fiorilli e dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Direzione artistica di Antonio Palumbo.

dalle ore 18:30 - Aperitivo SpritFest

ore 19:30 - Cantiere Evento

In occasione del Fuori Bif&st 2023, la Fondazione Gianfranco Dioguardi propone due nuovi appuntamenti nell’ambito del programma culturale Cantiere-evento, interessando il cantiere di restauro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari.

La grande impalcatura prospiciente piazza Eroi del Mare fungerà da scenografia per due spettacoli all’aperto, offerti alla città.

Proiezione di cinque brevi documentari dell’Istituto Luce messi a disposizione dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura si alterneranno musiche dal vivo.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di Formedil-Bari, ANCE Bari-BAT e delle associazioni AIDIA Bari e ARIAP.

ore 19:00 - Live concert Note di cinema in fashion

ore 19:00 - Spettacolo di marionette di Paolo Comentale. L’Arcimboldo si veste di cinema.

23.00 - Tuppi sound the tracks

A cura di Bass Culture

Dopo lo spettacolo sold-out di Ghemon “Una cosetta così”, all’Officina degli Esordi la festa continua e si apre a tutta la città con dj Tuppi a condurre le danze, con una speciale "funk & classics cinematic selection”

116 film da vedere prima di 16 anni

DJ Set e aperitivo cinema

Vetrina allestita e happy hour a tema cinema

Mostra fotografica “Istantanee sospese” con presentazione di libri.

(ingresso libero)

Mostra fotografica “Through the glass”

Mostra fotografica “I luoghi di Lolita”.

(ingresso libero)

Sabato 1 aprile

Atelier27 - Via Pavoncelli, 144

Dalle ore 10:30 - Colazione con la scrittrice e regista Emilie Freche. Dolci francesi della pasticceria “Andy Havlik – Chef Patissier”

ore 16:00 - Le parole dei rifiuti: i netturbini nel cinema e nella letteratura: da Italo Calvino a Guido Viale

Ines Pierucci - Assessore Cultura comune di Bari

Apulia Film Commission

Modera: Enzo Magistà, direttore Telenorba

- ore 17:00 - proiezione dei cortometraggi "Il misuratore del Mondo" (2021) e "Alma diletta" (2022) e incontro con la regista Irene Gianeselli e il direttore della fotografia Giose Brescia. (ingresso a pagamento) - proiezione nel foyer del documentario “Cinema Possibile” prodotto da AncheCinema (ingresso gratuito)

- ore 20:00 - FUNKiNDUSTRY, la strepitosa band funky francese in concerto (ingresso a pagamento)

- ore 22:00 - party MOVIEIGHTIES special FUORIBIF&ST – Show di musica e video (ingresso a pagamento)

dalle ore 17:00 - Old School Never Dies. Mostra di street art legata al mondo dello skateboard con interventi di esperti e professionisti. Proiezione di filmati sulla nascita dello skateboard in California negli anni '70. Lezioni di skateboard e surf skate gratuite per over 30. Dimostrazioni e prove gratuite di sup Yoga e Postural sup con istruttori qualificati.

ore 18:30 - Aperitivo contro la violenza di genere (in collaborazione con l’associazione Il Lungomare che vorrei)

ore 20:30 - DJ Set Quentin Tarantino su Disco. Le iconiche colonne sonore dei film regista statunitense

Mostra fotografica “Istantanee sospese” con presentazione di libri.

(ingresso libero)

Mostra fotografica “Through the glass”

Mostra fotografica “I luoghi di Lolita”.

(ingresso libero)

Mostra di copertine di dischi in vinile di colonne sonore e di locandine di film. Dj set

Domenica 2 aprile

Teatro AncheCinema - Corso Italia 112 BARI

ore 18:00 - proiezione del film “LUOMO CHE DISEGNÓ DIO”, a seguire incontro con il regista e attore FRANCO NERO (ingresso a pagamento)

Da visitare in città

Museo Archeologico di Santa Scolastica

Via Venezia, 73

Giorni e orari di apertura:

dal martedì al sabato 09:00 – 19:00

domenica e festivi 09:00 – 13:00

Lunedì riposo

www.museoarcheologicosantascolastica.it

Pinacoteca Corrado Giaquinto

Via Spalato, 19 - Lungomare Nazario Sauro, 27

Giorni e orari di apertura:

dal martedì al sabato 09:00 – 19:00

domenica 09:00 – 13:00

lunedì e festività infrasettimanali chiuso

www.pinacotecabari.it

Museo Civico

Strada Sagges, 13

Giorni e orari di apertura:

Da Martedì a Sabato: 9.30-13.30, 16.30-19:30

Domenica: 9.30-13.30

lunedì riposo

www.museocivicobari.it

Spazio Murat - Puglia Design Store

Piazza del Ferrarese

Giorni e orari di apertura:

Da Martedì a Sabato: 10.00 - 20.00

Lunedì e domenica riposo

www.spaziomurat.it