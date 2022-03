Fuori Bif&st, “La stazione” di Sergio Rubini apre la Festa del cinema: all'AncheCinema proiezioni, djset e musica dal vivo

Una vera e propria “festa del cinema”, quella organizzata da CNA Cinema e audiovisivo Puglia, la prima associazione di imprese dell’audiovisivo della regione, insieme a UECI - Unione Esercenti Cinema Italia e Distretto Puglia Creativa, in programma domani venerdì 1°Aprile all’AncheCinema, a Bari.

Si comincia alle ore 17 con la proiezione gratuita del film “la stazione” di Sergio Rubini. Al suo esordio dietro la macchina da presa, Rubini raccoglie con questa pellicola, girata in Puglia, il maggior numero di premi. E ad aprire la festa del cinema sarà proprio il regista che, in collegamento web, darà il benvenuto agli ospiti all’aperitivo delle ore 19.

L’evento è inserito tra gli appuntamenti “fuori Bifest”, e sarà l’occasione di presentare “COLPI DI TACCO”, la prima rassegna interamente dedicata al cinema indipendente made in Puglia, in programma all’AncheCinema dal 19 Aprile in poi.

“Abbiamo pensato - spiega Ivan D’Ambrosio, Direttore Cna Cinema e Audiovisivo Puglia - di creare un’occasione di maggiore conoscenza tra istituzioni, imprese del territorio e il mondo dell’audiovisivo pugliese, settore sempre più strategico nell’economia di questa regione. Questo è sicuramente l’inizio di un percorso condiviso all’interno del quale alla rivendicazione di attenzione sulle politiche, sui bandi e sulla gestione delle risorse pubbliche affianchiamo anche la capacità autonoma di organizzarci, di promuoverci, di condividere opportunità e servizi e di creare valore intorno a quello che facciamo e sappiamo fare: trovare storie interessanti, e raccontarle”.

Dopo l’aperitivo, che terminerà alle ore 21, inizierà la festa vera e propria con proiezioni e DJ set e musica dal vivo.

“Sarà l’occasione, conclude Andrea Costantino, Presidente UECI Puglia, per gli autori e per gli esercenti, insieme a produttori e distributori, di studiare e sperimentare la fruizione del cinema su grande schermo”.