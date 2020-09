È finalmente tempo di FUTURO ANTERIORE Teatro e lessico per un tempo inedito

6-10-12 settembre ore 20 Giardino Museo Archeologico del Pulo

*Post Spettacoli

LESSICO PER UN TEMPO INEDITO: L’EREDITA’ DEI MAESTRI

Conversazioni con ospiti e artisti a cura di Alberto Altamura e Giacomo Pisani

“FUTURO ANTERIORE” è un frammento di "UNA MAGNIFICA STAGIONE RITROVATA -TEATRI D’AUTUNNO”

in collaborazione con Malalingua e Teatro Kismet/Cittadella degli Artisti.

Le iniziative sono realizzate con il sostegno del Comune di Molfetta, Assessorato alla Cultura



Una speciale ripartenza col TEATRO per un tempo altrettanto speciale, inedito, segnato dalla pandemia, che ci ha rivelato tutta la precarietà e la fragilità del nostro abitare il mondo inducendoci a ripensare al nostro quotidiano e a guardare al futuro con uno sguardo nuovo.

Anteriore.

A guidarci tre Maestri di pensiero che con le loro vite e i loro insegnamenti hanno illuminato la nostra epoca: Danilo Dolci, Antonio Gramsci e Don Lorenzo Milani.

Tre Maestri per tre spettacoli. Tre gioielli di narrazione che ci restituiscono con leggerezza i lasciti delle loro visioni per abitare eticamente questo nuovo tempo.

Al termine degli spettacoli, Alberto Altamura e Giacomo Pisani coinvolgeranno pubblico, ospiti e artisti in un dialogo volto a riattivare un LESSICO ancora utile per dire la complessità del nostro tempo.



PROGRAMMA

DOMENICA 6 SETTEMBRE – h. 20.00

Principio Attivo Teatro

DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE*

dedicato a Danilo Dolci

drammaturgia di Francesco Niccolini

regia Fabrizio Saccomanno

con Giuseppe Semeraro

Spettacolo vincitore Premio “Museo Cervi Teatro per la Memoria” 2020



*Post spettacolo

“LESSICO PER UN TEMPO INEDITO: L’EREDITÀ DEI MAESTRI”

Alberto Altamura, docente di Filosofia e Storia, Liceo classico e scientifico di Molfetta

e Giacomo Pisani, Assegnista di ricerca in filosofia politica, Università di Torino

dialogheranno con

Lazzaro Gigante, Docente di Pedagogia, Università LUMSA

Giuseppe Semeraro, attore



GIOVEDÌ, 10 SETTEMBRE – h. 20,00

URA Teatro

GRAMSCI, ANTONIO DETTO NINO*

drammaturgia di Fabrizio Saccomanno e Francesco Niccolini

regia Fabrizio Saccomanno

con Fabrizio Saccomanno

consulenza scientifica Maria Luisa Righi, Fondazione Gramsci

Spettacolo vincitore Premio Della Critica – Palio Ermo Colle 2017



*Post spettacolo

“LESSICO PER UN TEMPO INEDITO: L’EREDITÀ DEI MAESTRI”

Alberto Altamura, docente di Filosofia e Storia, Liceo classico e scientifico di Molfetta

e Giacomo Pisani, Assegnista di ricerca in filosofia politica, Università di Torino

dialogheranno con

Lea Durante, docente di Letteratura Italiana, Università degli Studi di Bari

Fabrizio Saccomanno, attore e regista



SABATO 12 SETTEMBRE – h. 20.00

Inti/Thalassia

CAMMELLI A BARBIANA*

Don Lorenzo Milani e la sua scuola

drammaturgia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

regia Fabrizio Saccomanno

con Luigi D’Elia

con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani



*Post spettacolo

“LESSICO PER UN TEMPO INEDITO: L’EREDITÀ DEI MAESTRI”

Alberto Altamura, docente di Filosofia e Storia, Liceo classico e scientifico di Molfetta

e Giacomo Pisani, Assegnista di ricerca in filosofia politica, Università di Torino

dialogheranno con

Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia Sperimentale, Università degli Studi di Foggia

Luigi D’Elia, attore e autore

La Rassegna è stata realizzata con il sostegno del Comune di Molfetta, Assessorato alla Cultura.



INFORMAZIONI

Gli spettacoli avranno luogo nel GIARDINO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL PULO

INGRESSO h. 19,30 – INIZIO SPETTACOLI h. 20,00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (posti limitati)

-I BIGLIETTI PRENOTATI POTRANNO ESSERE RITIRATI

c/o SPAZIOleARTI (Via Pia 57) dal 1 al 5 settembre dalle h. 18,30 alle 20,30)



I posti disponibili non saranno numerati.

Sarà rispettato il protocollo di sicurezza Anti-Covid.

E’ obbligatorio entrare nell’area dell’evento con la mascherina che potrà essere tolta durante lo spettacolo.



APERTURA STRAORDINARIA del MUSEO con VISITE dalle h. 18,30 alle h. 20,00

INGRESSO GRATUITO per i possessori di biglietto per lo spettacolo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’Info Point (tel 351.9869433 – mail info.molfetta@viaggiareinpuglia.it)