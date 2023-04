Nella sede estiva del Joy’s Pub a Torre Quetta, in prima assoluta a Bari, Gabriel Moreno in concerto

Venerdì 28 aprile 2023 alle ore 22:00 presso la sede estiva del Joy’s Pub a Torre Quetta, in prima assoluta a Bari, Gabriel Moreno, cantautore di Gibilterra, attualmente residente a Londra. Interprete irresistibilmente coinvolgente, combina un'esuberanza e una passione latine con un raro calibro lirico (è anche un affermato poeta, con 12 libri pubblicati fino ad oggi). Esibendosi con la chitarra con corde di nylon e accompagnato dal pianista Ned Cartwright, crea un'esperienza dal vivo che è stata descritta come "Taberna Folk" - allo stesso tempo energica e intima, anarchica e coinvolgente. Ha entusiasmato il pubblico in tutto il Sud America, negli Stati Uniti e in Europa, compresi i recenti set ai festival britannici Wilderness, The Great British Folk Festival e Purbeck Valley Folk Festival, ed è stato sostenuto da artisti del calibro di Cerys Matthews della BBC 6 Music, con il suo sonoro baritono e testi poetici che spesso lo vedono paragonato a luminari parolieri come Leonard Cohen, Nick Cave e Bill Callahan.

Nel 2023 esce il suo quinto album "Wound in The Night", che lo vedrà impegnato in tour in tutta Europa.