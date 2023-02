La dance di Gabry Ponte nella discoteca di Bisceglie

Sabato 4 febbraio al DF Theatre di Bisceglie (BA) si esibirà Gabry Ponte, dj e produttore tra i più importanti esponenti della scena dance italiana degli ultimi trent’anni, il quale proporrà un djset che, al pari di un concerto per i musicisti, vedrà susseguirsi brani e remix da lui realizzati.

Tra le icone degli ‘anni 90 e dei 2000, il suo percorso musicale ha avuto inizio nel 1990, quando ha iniziato a proporre i suoi mix in vari club del capoluogo piemontese e cimentandosi nelle produzioni solo tre anni dopo. Una tappa fondamentale è stata certamente la creazione del trio Eiffel 65, con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone, nel 1999. Il loro singolo “Blue” fu un successo planetario che ha raggiunto il primo posto in 24 paesi, con un totale di oltre 10 milioni di cd venduti.

Negli anni Gabry Ponte ha intrapreso varie strade nella musica: ha avuto esperienze radiofoniche in importanti network come Radio Deejay e M2O; ha svolto la sua attività da dj esibendosi nei più importanti club e nei più affermati Festival; ha collaborato con colleghi e cantanti; ha realizzato produzioni di successo come “Sexy Swang”, con il feauturing del cantante Shaggy. È stato impegnato anche televisivamente, come giurato, nel talent show “Amici di Maria De Filippi.

Durante la sua performance Gabry Pronte proporrà un’esibizione molto simile ai concerti dei cantanti, nella quale proporrà in rassegna le proprie hit del passato, che gli hanno permesso di ottenere la notorietà e i successi più attuali che lo hanno consacrato come un produttore maturo e sempre attuale.

A supportare Gabry Ponte ci saranno i dj resident del DF Theatre Giorgio Lattante e Roberto Lopez.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30