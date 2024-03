Gaia Gentile in concerto a Bari

La stagione concertistica della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore, domenica 17 alle 20.30 nella sala concerti del Nicolaus Hotel di Bari, prosegue con l’atteso concerto della talentuosa cantautrice pugliese Gaia Gentile dal titolo “Gaia Gentile…Ma non troppo”. La cantautrice barese sarà accompagnata dal suo quintetto di musicisti: Nicolò Pantaleo (sax baritono e tastiere), Paolo Debenedetto (sax contralto), Pietro Laneve (basso), Antonello Boezio (chitarra) e Antonio Maggi (batteria). Per informazioni e prenotazioni info: 080.246.04.93.

Dopo l’esperienza vissuta in giro per il mondo, Gaia Gentile torna a presentarsi live con tutto il suo entusiasmo trascinando il pubblico da Parigi al Brasile all’Italia, ma senza mai tradire le sue origini. “Tanto tutto passa”, il nuovo progetto discografico 2022, è un mix di emozioni dalle sfaccettature pop/jazz che continuano a raccontare di una personalità? stravagante e gentile, ma non troppo.

Accanto ai brani del suo nuovo album, Gentile nel live propone omaggi ad artisti come Caparezza, Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Daniele Silvestri e alla straordinaria cantante israeliana Noa. Un medley di brani più celebri degli artisti con cui Gaia ha condiviso esperienze di vita e artistica. Il concerto rappresenta un viaggio emozionante senza mai prendersi troppo sul serio, accompagnato da una formazione dal taglio moderno, che abbina alla sezione ritmica il sound caldo dei fiati, con tanti colpi di scena.

Nata a Bari 32anni fa, Gaia Gentile è una talentuosa cantante, cantautrice e performer italiana. A soli 17 anni, inizia la sua brillante carriera musicale sia come solista che come membro del celebre gruppo musicale “Mezzotono”. Grazie alla sua grande passione per la musica, ha l’opportunità di partecipare a numerosi concerti e festival in tutto il mondo, portando la sua arte nei quattro continenti. Con la sua voce eccezionale, si esibisce sui palchi più prestigiosi in 27 paesi diversi: dall’Algeria alla Germania, dagli Emirati Arabi Uniti alla Malaesia, passando per Singapore, Hong Kong, Cina, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia, Birmania, Kuwait, Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Argentina, Cile, Zimbawe, Zambia, Svizzera, Russia.

I suoi progetti musicali si traducono in occasioni di incontro con artisti di fama internazionale, come Noa, Caparezza, Giò di Tonno, Paolo Belli, Paolo Vallesi, Gegè Telesforo, Giuseppe Milici. Inoltre, condivide il palco di importanti festival jazz con grandi nomi del panorama musicale come Swingle Singers, The Magnets, Full Moon e i Neri per Caso. Nel 2017 Gaia partecipa come vocalist al programma televisivo Rai “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci, esibendosi nell’ orchestra di Paolo Belli. Per perfezionare le sue abilità artistiche, consegue il diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma dove studia con insegnanti prestigiosi come Luca Ward, Fioretta Mari, Ennio Coltorti e Alberto Lori.

Nel 2020 debutta con lo spettacolo “Gaia Gentile....ma non troppo”, mentre nel 2021 partecipa a una prestigiosa tournée in Brasile dove si esibisce con alcuni dei più acclamati artisti brasiliani, vincitori di numerosi Grammy, come Sandro Haick e Alegre Correa, con cui inizia importanti collaborazioni che hanno portato, tra le altre cose, alla realizzazione del suo album “Sono Fuori”. Vincitore del bando “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 / REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”, questo album si distingue per la sua sincerità e autenticità. Attraverso la sua musica diretta Gaia, cerca di ispirare negli ascoltatori il desiderio di esprimersi liberamente e di mostrarsi per quello che sono, senza preoccuparsi delle tendenze e delle convenzioni sociali.