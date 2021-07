VENERDÌ 30 LUGLIO 2021 dalle ore 20.00

il nostro GALÀ a bordo piscina ?? Non mancate, Vi aspettiamo numerosi !

?Premio Eccellenze?

?Villa Erada Bari, Santa Fara

PER INFO PREVENDITE SCRIVERE A: 348.8791734

Stay Tuned ! Presto scopriremo i nomi dei prestigiosi Ospiti, dei Premiati, dei Brands e

di tutti i Partner che hanno aderito al Galà

??“Galà Art d’Or”, una vera e propria Fashion Night, promossa da Spazio Art d’Or, Galleria Multimediale del Made in Italy ed Eccellenze, con sede in via Melo n 188 a Bari, e dall’omonima Associazione Culturale, presieduta da Marina Corazziari, Jewel designer e scenografa.

Durante la serata del Galà si avvicenderanno momenti di spettacolo, musica, defilé di Alta Moda e gioielli di noti stilisti di fama internazionale, indossati da splendide modelle che sfileranno intorno alla “cromatica” piscina, per poi ricreare suggestivi “tableaux vivantes”, quadri moda, nel contiguo magico giardino degli ulivi.

?La serata proseguirà con la consegna dei Premi, a cura di altrettanti nomi prestigiosi, alle Eccellenze nei settori della Comunicazione, Finanza, Arte, Cultura, Scienza, Architettura, Moda, Spettacolo, Teatro, Musica , Danza, Solidarietà, Food & Wine

?A conclusione dell’evento si potranno degustare vini e prodotti tipici del Territorio in compagnia della selezione musicale curata da DjeM.

Numerosi sono i Partner che hanno aderito al Galà, tra cui prestigiose Federazioni e Associazioni Nazionali e Internazionali come la Fidapa BPW Italy, l'Inner Wheel , il Rotary , l’ANAS, la LILT, "Foreveryoung" ecc ...

In mostra alcune coloratissime opere pop dell’artista Guido Corazziari, noto a livello internazionale, delle quali una sarà messa all’asta e il cui ricavato donato in beneficenza.

?L’Ufficio Stampa nazionale sarà a cura di Cristina Vannuzzi Landini di Firenze.

L’evento sarà ripreso da diverse emittenti radio-televisive, tra cui La Rai, TeleNorba e Mediterranea TV.

Staff Organizzativo e Direzione artistica “Spazio Art d’Or”

?Fotografo ufficiale: Checco De Tullio.

?L’ingresso è esclusivamente in prevendita sino ad esaurimento posti ( come contributo di 30 euro a persona)

?Dress code: Galà

Per accrediti stampa e fotografi, info e contatti:

mcorazziari@libero.it spazioartdor@icloud.com



Spazio Art d’Or, Galleria Multimediale del Made in Italy ed EccellenzeVia Melo da Bari, 188 – 70122 BARI – tel. 347.8446967

