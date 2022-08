'Gallo Team' dal vivo a Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Un supergruppo capitanato dallo storico bassista di Vasco Rossi e completato da alcune grandi firme del rock italiano sarà protagonista del prossimo concerto sul palco del gazebo, alla masseria del Canonico di Mola di Bari.

Venerdì 2 settembre

GALLO TEAM

live

con

Claudio "Gallo" Golinelli basso

Cristian Bagnoli chitarra

Fabrizio Foschini tastiere

Tommy Graziani batteria

Il concerto: Claudio Golinelli, in arte "Gallo" è considerato uno tra i più grandi bassisti rock in Italia. Attivo già negli anni '60 incontra il grande pubblico nel 1979 quando entra nella band di Gianna Nannini con cui incide dischi importanti e si esibisce in tour. Nel 1980 viene chiamato da Vasco Rossi a registrare "Siamo solo noi", nello stesso periodo registra con Ron e si esibisce con gli Stadio.

Nel 1984 entra stabilmente nella band di Vasco e della mitica "Steve Rogers Band", con Maurizio Soleri e il compianto Massimo Riva (la band è tuttora attiva).

Da alcuni anni riunisce in un suo progetto originale alcuni dei migliori artisti della scena rock nazionale: Fabrizio Foschini (già alle tastiere con Stadio, Miguel Bosè e Ivan Graziani), Cristian "Cicci" Bagnoli (Steve Rogers Band) e Tommy Graziani (figlio del grande Ivan).

Il repertorio della band comprende classici del rock italiano, da Vasco a Zucchero fino agli Stadio, con una manciata di brani originali scritti da Cristian Bagnoli.

Apertura 20.30 inizio concerto ore 22.00.

Concerto + cena: 35 euro concerto + cena, 20 euro solo concerto, 15 euro riduzione studenti.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.