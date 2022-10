A Bari la Ganten Bari21 Half Marathon

Domenica 30 ottobre si corre la “Ganthen Bari21 Half Maraton”, la manifestazione sportiva organizzata da Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport, che attraverserà tutta la città, passando per Bari vecchia e il lungomare, con avvio alle ore 9.30 da piazza della Libertà dove è stato allestito un villaggio tecnico-operativo operativo già da oggi.

La gara podistica si correrà su tre percorsi: 21 e 10 km, in quanto gare competitive, 5 km per la family run non competitiva.

All’interno del villaggio della Ganten Bari è stato anche organizzato l’incontro di presentazione del libro “Corri. Dall’inferno a Central Park”, con l’autore Roberto Di Sante (noto giornalista, scrittore e corridore), in programma questo pomeriggio, alle ore 17.30.

Di seguito i tre percorsi in programma domenica:

Maratona Km 21,097 (partenza prevista ore 9.30): piazza della Libertà, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale V. E. Orlando, via Bisignani, via Portoghese, viale di Maratona (carreggiata in contromano con direzione via Napoli, giro di boa prima dell’impianto semaforico e ritorno), largo A. De Palo, via Verdi, via Giordano, via P. Pinto, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti, corso Trieste, lung.re Di Cagno Abbrescia, giro di boa in prossimità del lido “Il trullo”, lung.re Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lung.re Perotti, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà.

Maratona Km 10 (partenza prevista ore 9.30): piazza della Libertà, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale V. E. Orlando, via Bisignani, via Portoghese, viale di Maratona (carreggiata in contromano con direzione via Napoli, giro di boa prima dell’impianto semaforico e ritorno), largo A. De Palo, via Verdi, via Giordano, via P. Pinto, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà.

Maratona Km 5 (partenza prevista ore 9.30): piazza della Libertà, piazza Massari (carreggiata lato TAR), corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con

via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re

Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà;