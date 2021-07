Alla Casa delle Culture la gara culinaria per adulti e bambini "Panzerottiamo in famiglia"

Prezzo non disponibile

Lunedì 26 luglio, a partire dalle ore 20.30, negli spazi del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture, gestito dalla cooperativa sociale Medtraining in ATI con la cooperativa sociale San Giovanni di Dio, si terrà “Panzerottiamo in famiglia”, una gara culinaria che punta a coinvolgere adulti e bambini nella preparazione del tradizionale panzerotto barese.

Una sfida a colpi di panzerotti per aprirsi alla città, al territorio, con l’obiettivo di creare un momento di socializzazione e di conoscenza indispensabile per costruire ponti culturali e nuove relazioni.

Nel corso della serata le famiglie potranno divertirsi nella gara del panzerotto, e al termine della sfida culinaria una giuria di cuochi esperti premierà il panzerotto più buono.

Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo, intende favorire l’accoglienza e l’inclusione sociale delle persone migranti presenti sul territorio cittadino attraverso una serie di attività pensate affinché cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possano incontrarsi e condividere esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione InConTra di Bari, impegnata da diversi anni in attività di contrasto alla povertà e di aiuto a quanti vivono in condizione di emarginazione e difficoltà.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile chiamare i seguenti numeri: 080.6933798 – 371.4361724.

