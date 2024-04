'Il gatto e gli stivali' in scena a Monopoli

L’adattamento della storia dell’eroe a quattro zampe più amato delle fiabe chiude al Teatro Radar di Monopoli la Stagione Famiglie a teatro. In scena domenica 7 aprile alle ore 18 Il gatto e gli stivali (consigliato a partire da 5 anni) lo spettacolo diretto da Lucia Zotti, inserito nella programmazione per il giovane pubblico, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Monica Contini, Giacomo Dimase e Marialuisa Longo sul palcoscenico interpretano un’allegra fiaba che pone l’attenzione su una qualità del ‘sentire’ umano che tende ad essere soffocata, se non annullata: quella dell’istinto primordiale, quell’istinto che, quasi magicamente, conduce a discernere la giusta strada nella giungla del vivere; a riconoscere fra gli incontri quelli positivi; ad aver il coraggio di affrontare gravi pericoli per realizzare un sogno; a credere che i sogni possono essere realizzati, se li si nutre di significato concreto.

“Il protagonista, infatti, non è un gatto qualunque, ha poteri straordinari grazie all’aiuto degli stivali – spiega la regista Zotti - non essendo fuorviato dalla razionalità cerebrale, ascolta e crede alla voce interiore e ne segue le indicazioni senza cercare spiegazioni. Egli rappresenta la tenacia psichica, l’istinto che guida il protagonista. Ode e vede in modo diverso dall’essere umano: si muove a livelli cui l’Io non penserebbe mai, conosce istintivamente il mistero della psiche femminile, per cui è in grado di riconoscere nella fanciulla (la Principessa) la giusta compagna; per il suo padrone infine ha il coraggio di affrontare il pericolo, rappresentato dall’orco, rischiando la vita per conquistare anche il benessere materiale”.

Botteghino

I biglietti della Stagione famiglie a teatro hanno un costo di 8 euro, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Con la Radar Junior Card nominale, ritirabile al botteghino, è possibile acquistare biglietti a metà prezzo. Per info 335 756 47 88 - info@teatroradar.it. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.

SCHEDA ARTISTICA

Teatri di Bari

IL GATTO E GLI STIVALI

Testo e regia Lucia Zotti

con Monica Contini, Marialuisa Longo, Giacomo Dimase

oggetti di scena maschere e decorazioni Massimiliano Massari

musiche originali Nicola Masciullo

costumi Monica Contini

progetto luci Vincent Longuemare

Da 5 anni

C’erano una volta tre fratelli. “E che è successo?”

Muore il padre lasciando in eredità al più giovane dei figli un gatto, buono solo per finire in pentola. “E che è successo?” Il gatto non vuole finire arrosto e si industria per far raggiungere la felicità al suo padrone. “E che è successo?”

Il gatto si scontra con il malvagio orco Millefacce e, stuzzicando la sua vanità, riesce a farlo trasformare in un topolino per poterlo catturare e impossessarsi così del suo castello. “E che è successo?” Attraverso mille ostacoli, il protagonista, che grazie al gatto è diventato “Marchese di Fruttasecca”, sposa la principessa Ciliegina, figlia del Re di Vallefruttata. “E che è successo?” Tutti vissero felici e contenti. “E che è successo?” Lo spettacolo è finito!

Il gatto non è un gatto qualunque, ha poteri straordinari grazie all’aiuto degli stivali; non essendo fuorviato dalla razionalità cerebrale, ascolta e crede alla voce interiore e ne segue le indicazioni senza cercare spiegazioni. Egli rappresenta la tenacia psichica, l’istinto che guida il protagonista; ode e vede in modo diverso dall’essere umano: si muove a livelli cui l’Io non penserebbe mai, conosce istintivamente il mistero della psiche femminile, per cui è in grado di riconoscere nella fanciulla (la Principessa) la giusta compagna; per il suo padrone infine ha il coraggio di affrontare il pericolo, rappresentato dall’orco, rischiando la vita per conquistare anche il benessere materiale.