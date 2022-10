'Il gatto con gli stivali' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Sabato 22 e domenica 23 ottobre ore 18.00 il Granteatrino presenta IL GATTO CON GLI STIVALI, al Teatro Casa di Pulcinella spettacolo con attori e pupazzi

con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase, Chiara Bitetti

scene Anna Chiara Castellano Visaggi e Giulia Mininni

burattini, pupazzi e oggetti di scena Lucrezia Tritone

regia Paolo Comentale

Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale: questa la coppia scenica che anima le vicende dello spettacolo. Uno spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati, illuminati da luci di ribalta si muovono in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti. In un'allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni, con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti, si dipana il filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni età. Ispirato alla fiaba di Charles Perrault la fiaba tradizionale è lo stimolo per sottolineare l’azione del gatto come un “portatore di buone cose”, un personaggio-animale, perciò con caratteristiche misteriose e magiche, che aiuta un umano in difficoltà. Tutti possiamo identificarci sia nel gatto che nel mugnaio, il gatto si propone come solidale appoggio al giovane che sta affrontando la vita, solo e timoroso: niente paura la vita porta con sé incontri che diventano importanti per il crescere e per la scoperta dei suoi valori

La novità del nostro allestimento consiste nel profondo amore tra il giovane mugnaio e il magico gatto con gli stivali che ci riporta ad un rapporto autentico tra l'uomo e il mondo della natura e degli animali domestici fatto di amicizia, di rispetto e di inedita complicità.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti