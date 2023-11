Lo spettacolo 'Gatto Mammone' al Teatro Casa di Pulcinella

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

La magica creatura del Gatto Mammone, tanto popolare nelle fiabe e in letteratura, in scena alla Casa di Pulcinella con la storica compagnia toscana I Pupi di Stac il 25 e 26 novembre ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella I PUPI DI STAC di Firenze presentano Il gatto mammone

È fiaba di matrigna cattiva ma, soprattutto, fiaba di incantesimi dove è centrale un personaggio fantastico, il Gatto Mammone, appunto, che unisce in sé la duplice natura di amoroso protettore e di severo giudice.

Scritto da Laura Poli nel 1988, con un allestimento scenografico complesso e faticoso, dove si alternano le varie situazioni sceniche: la casa, la cantina, il bosco con il fiume, fino alla Casina di Vetro.

La principale fonte del testo teatrale è la tradizione orale pistoiese, ma riscontri si possono trovare in molte versioni, non solo toscane: Imbriani “La bella e la brutta”, Nerucci “La novella dei gatti”, De Gubernatis “Marietta e Mariaccia”, “L’acqua nel cestello”, ed altre ancora. Questa storia di due ragazze, la buona e la cattiva, è raccontata confrontando i loro diversi atteggiamenti verso i vecchi e gli animali; quello altruistico e gentile sarà gratificante, l’altro egoista e sgarbato sarà controproducente.

CONSIGLIATO DAI 3 ANNI

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it