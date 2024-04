Il concerto “Il gatto e la volpe” in scena a Corato

Venerdì 12 aprile incontro al vertice tra due grandi musicisti e protagonisti della scena musicale internazionale: Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini in “Il gatto e la volpe”. I due si esibiscono alle 20.30 al teatro Comunale di Corato, nell’ambito della programmazione musicale "Jazz in duo" con la direzione artistica di Pierluigi Balducci inserita nella stagione teatrale "La Grammatica delle abitudini" del Comune di Corato, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La trasversalità musicale che contraddistingue Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini permette loro di esprimersi con facilità da sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica. In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno che si esprime nello stile compositivo di entrambi. L'eclettismo dei due musicisti permette loro di spaziare ed improvvisare in maniera estemporanea con altissimo inter-play comunicativo, alternando composizioni originali a celebri standard del repertorio latino-americano. Grande forza e suono di un solista del calibro di Gabriele Mirabassi, da più di trent'anni al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, sostenuto dal magma sonoro e creativo di Simone Zanchini, considerato uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale.

