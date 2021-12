A Mola di Bari fa tappa il “Gege’ Telesforo Impossible Tour”

Il concerto: fa tappa a Mola di Bari il “Gege’ Telesforo Impossible Tour”; un concerto speciale, elegante, di grande qualità artistica, che unisce il repertorio e l’esperienza di Gege’ Telesoro e Dario Deidda all’energia di Domenico Sanna e Michele Santoleri, due giovani, eccezionali musicisti.

Polistrumentista, cantante, compositore, produttore musicale, testimonial dell’UNICEF, virtuoso dello “scat” e dell’improvvisazione vocale, Gege’ Telesforo non è solo un affermato jazzista, ma anche un apprezzato e competente divulgatore musicale; è infatti conduttore e autore di programmi radiofonici e televisivi, giornalista, commentatore in particolare jazz e fusion, firma di giornali e riviste specializzate. Nella sua ultra quarantennale carriera ha duettato fra gli altri con Dizzy Gillespie, Dee Dee Bridgewater, Lucio Dalla, Giorgia, Tosca.

Dario Deidda, salernitano, classe 1968, musicista, arrangiatore, compositore, è considerato uno dei migliori bassisti italiani in attività. Ha vinto per otto volte consecutive il premio come miglior bassista italiano al Jazzit Award. Nella sua già lunga carriera è stato al fianco di importanti nomi della musica nazionale e internazionale sia Jazz che pop, come Marcus Miller, Vinnie Colaiuta, Michel Petrucciani, Randy Brecker, Pino Daniele, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Max Gazzè, Alex Britti e Niccolò Fabi.

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.

Apertura ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Ingresso con green pass. Prenotazione obbligatoria

Biglietti: 20 euro solo concerto; 35 euro concerto + cena.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria sono su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/