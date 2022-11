Il rapper Gemitaiz live a Bisceglie

Sabato 26 novembre al DF Theatre di Bisceglie (BAT),all’interno della rassegna “Ultrapop” si terrà lo showcase del rapper Gemitaiz, il quale proporrà dal vivo alcuni dei suoi successi e i brani dell’ultimo album “Eclissi”.

Al secolo Davide De Luca, si è avvicinato alla scena musicale nella prima parte degli anni 2000 frequentando gli ambienti romani e stringendo amicizia con CaneSecco, altro rapper di Roma ai tempi già ben inserito nella scena hip-hop capitolina, grazie ad uno stile originale e particolare. Con lui, nel 2005 ha pubblicato tra il 2006 e il 2009 tre mixtape, la trilogia “Affare romano”, per i quali ha collaborato di buona parte della scena underground rap romana. Fino a qui tutti i lavori di Gemitaiz sono stati messi in freedownload e venduti in edizioni limitate. Questo aveva contraddistinto il lavoro del rapper rendendolo amatissimo al suo pubblico. Nel 2013 invece ha pubblicato il suo primo album ufficiale, “L’unico compromesso”, pubblicato dall’etichetta Tanta roba. L’ottimo riscontro di pubblico e di vendite ha segnato l’ingresso nel mercato musicale del rapper romano. Così hanno fatto seguito “Kepler” nel 2014, in collaborazione con MadMan, “Nonostante tutto” nel 2016, “Davide” nel 2018, “Scatola nera”, ancor una volta in collaborazione con MadMan e “Eclissi” pubblicato il 13 maggio 2022 dalla Tanta Roba e dalla Island Records, caratterizzato dalle feauturing con Neffa, MadMan, Sfera E basta, Coez e Marracash.

Al termine della sua esibizione la musica continuerà con le selezioni musicali nella main room, la pista principale del DF Theatre e nel privè Vogue. Nella consolle della prima pista si alterneranno in consolle il dj resident Fabio Ricchiuti, accompagnato dalla voce di Ignà e dai supporter Herdeed l, Giorgio Lattante e Beppe Dipace. Nella seconda sala da ballo dove saranno proposte sonorità house si esibirà il guest dj Michel Cleis, il noto producer, celebre per il brano “La mezcla”, insieme ad Amorhouse, Ciro Maltri, Peppe Di Bari e Losciale.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30