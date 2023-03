"Conosciamo l'endometriosi, pensieri e domande", l'incontro dell'associazione Gemme Dormienti

Per il mese di marzo dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, l’associazione Gemme Dormienti, in collaborazione con ACTO Puglia, promuove un evento di sensibilizzazione di salute femminile.

L’obiettivo dell’incontro intitolato “Conosciamo l’endometriosi: pensieri e domande” è quello di riflettere su una patologia che riguarda circa 190 milioni di persone nel mondo, che presenta una

preoccupante frequenza di diagnosi tardive e che spesso si associa a problematiche di infertilità.

L’incontro, aperto al pubblico, si svolge presso gli spazi della Casa delle Donne del Mediterraneo per il pomeriggio del 30 marzo 2023, a partire dalle ore 18:00, con gli interventi di Uljana

Gazidede, presidente di Casa delle donne del Mediterraneo, Rosalba Mercurio, psicologa di Gemme Dormienti, Emanuella De Palma, ginecologa di Acto Puglia, e con il contributo non condizionato di GDM Poliambulatorio. La conversazione sul tema dell’endometriosi prevede il coinvolgimento di Sara Butera, autrice del libro “Come un cigno che corre sull'acqua”, un romanzo che tratta molteplici aspetti della femminilità, affrontando argomenti delicati ed attuali in un intreccio di vicende in cui ogni donna potrebbe riconoscersi. Le letture sono a cura di Laura Palasciano.

In Italia si stima che soffra di endometriosi quasi il 20 per cento delle donne in età riproduttiva pertanto il tema rientra nel campo di azione di Gemme Dormienti, prima associazione italiana ad occuparsi di tutela della fertilità nelle pazienti oncologiche o affette da patologie croniche invalidanti e/o rare.

“Anche con questa iniziativa, promossa dalla sede operativa di Bari, intendiamo lanciare un messaggio di speranza – dichiara la presidente di Gemme Dormienti, Mariavita Ciccarone – e soprattutto non far sentire sole e non ascoltate le donne. Ottenere diagnosi tempestive può fare la differenza per consentire l’accesso alla preservazione della fertilità. Abbiamo quindi deciso di mettere in campo una campagna informativa, in particolare sui nostri social, per porre fine al silenzio che ruota intorno a questa patologia”.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.gemmedormienti.it e nei canali social dell’associazione.