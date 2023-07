ResExtensa, la compagnia KOR’SIA per la prima volta in Puglia con 'Gesti D'Acqua'

La compagnia italo-spagnola Kor’sia arriva per la prima volta in Puglia per uno speciale progetto organizzato da ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione per la Danza.

Dopo Focus 2022: Carolyn Carlson, il 2023 vede uno speciale progetto di formazione, incontri e spettacoli con una delle più interessanti compagnie del momento.

Si inizia il 27 luglio con una masterclass gratuita all’Officina degli Esordi, Bari, a seguire dal 28 al 1 agosto ci sarà un laboratorio di alta formazione che si concluderà con lo spettacolo “Gesti d’Acqua”, una prima assoluta che si terrà all’ora del tramonto, ore 19.30, al Waterfront di San Girolamo a Bari.

Un progetto realizzato in sinergia con il Comune di Bari, nell’ambito del bando “Le Due Bari”.

La tappa di alta formazione di luglio permetterà ai partecipanti di scoprire la speciale poetica di Kor’sia, sperimentando l’estetica del proprio corpo, il rapporto con gli spazi individuali e collettivi, e l’essere scenico al servizio della loro visione creativa, per godere di una speciale e rara esperienza intensiva nel mondo di una delle più importanti compagnie del panorama europeo.

Kor'sia, già vincitrice di numerosi premi a livello internazionale, è stata selezionata come una delle venti compagnie emergenti del network Aerowaves Europe nel 2019, ha sede a Madrid ed è supportata dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport - Governo della Spagna, Comunità di Madrid, Comune di Madrid. Attualmente, Antonio de Rosa e Mattia Russo, direttori e coreografi del progetto, insieme al ricercatore e co-fondatore di Performing Arts, Giuseppe Dagostino e alla Professoressa di Performing Arts Agnès López-Río in qualità di consulente artistico, sono i principali artefici del collettivo KOR'SIA (info https://www.kor-sia.com/).

Interessante e fecondo il Focus 2023: Kor’sia di ResExtensa | Porta d’Oriente - Centro Nazionale di Produzione per la Danza: iniziato a marzo ospitando la compagnia giovanile inglese Verve, per la quale il collettivo spagnolo ha creato un lavoro su misura, con tappe di guida alla visione e approfondimento con i giovani dei licei coreutici De Nittis-Pascali di Bari e L. da Vinci di Bisceglie, il Focus continua con questa unica, preziosa e intensiva opportunità di studio, per giungere alla presentazione della compagnia in prima regionale assoluta, con il pluripremiato Igra, a novembre.