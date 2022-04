'Ghost, il Musical' in scena al TeatroTeam di Bari

Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.

Un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora dove non poteva mancare l’indimenticabile brano Unchained Melody dei The Righteous Brothers.

Sabato 09 Aprile 2022 ore 21.00

Domenica 10 Aprile 2022 ore 18.30

PREZZI

Poltronissima VIP: € 45 + € 1*

Poltrona: € 36 + € 1*

Galleria: € 29 + € 1*

RIDUZIONE GIOVANI (fino a 26 anni)

Poltrona: € 26

RIDOTTO BAMBINI (da 4 a 12 anni)

Poltronissima VIP: € 33

Galleria: € 21

* diritti di segreteria

Si ricorda che è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS (vaccino o guarigione da covid 19) per poter accedere in Teatro e della mascherina FFP2 da indossare all'interno del Teatro e per tutta la durata dello spettacolo.

I bambini al di sotto dei 4 anni non possono accedere in Teatro

**I possessori dei biglietti potranno accedere alla nuova data con gli stessi tagliandi mantenendo lo stesso posto