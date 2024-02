Fabio Cursio Giacobbe in “Giacobbe - Il Terzo Patriarca Della Stand Up” al Teatro Fiorilli

La satira irriverente di Fabio Cursio Giacobbe è pronta a infiammare il palco del Teatro Laboratorio Tiberio Fiorilli di Bari. Sabato 17 febbraio andrà in scena Giacobbe - Il Terzo Patriarca Della Stand Up, uno spettacolo in cui l’attore barese mescola umorismo, satira sociale e osservazioni acute sulla vita quotidiana.

Per Fabio Cursio Giacobbe sarà un vero e proprio ritorno a casa, nel Teatro che lo ha formato e lo ha lanciato nel mondo del cinema e del palcoscenico. Dopo aver lavorato con registi come Giovanni Veronesi, Tognazzi, il Premio Oscar Mike Van Diem, Stefano Reali e Francesco Amato, la folgorazione nel 2019 della stand-up lo ha portato nei palchi di mezza Italia. Da qui la spinta a creare le prime due rassegne di stand-up comedy nella sua amata Puglia, convinto che l'arte è di tutti e va divulgata il più possibile.

Ne Il Terzo Patriarca Della Stand Up l’attore barese ne avrà una per tutto e tutti: sesso, droga, cultura pop, spiritualità e i mali della gente saranno solo alcuni degli argomenti al centro della sua brillante satira, che trae ispirazione dai nomi più importanti del genere come Giorgio Montanini, padre fondatore della stand up in italia, Dave Chapelle, Ricky Gervais, Cris Rock e Kevin Hart.

Info e prenotazioni

Apertura porte alle ore 20.30 , inizio spettacolo ore 21.00

Indirizzo: via Bengasi, 29, Bari

Ingresso con prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo: giacobbepatriarcadellstandup@ gmail.com

Per accedere è necessario tesserarsi.

BIOGRAFIA

Fabio Cursio Giacobbe, si forma alla scuola di arti sceniche della Tiberio Fiorilli, entrando subito nelle compagnie di "giro". Il richiamo del cinema lo porta alla scuola romana di Jenny Tamburi. Folgorato dalla radio, usa la voce per 3 anni ogni mattina in diretta per 3 ore.

Non abbandona mai il palco e i live sia come attore che come produttore. Scrive la maggior parte dei suoi spettacoli. Con “Un bastardo venuto dal sud, vita rinascite e miracoli di Franco Califano" spettacolo scritto e prodotto insieme a Pietro Genuardi (che ne cura anche la regia) segna un punto di passaggio importante, infatti negli ultimi 10 anni verrà rappresentato in molti teatri italiani con Roma come tappa costante e obbligata. Nel mentre riesce a lavorare con registi come Veronesi, Tognazzi, Il Premio Oscar Mike Van Diem, Reali e Amato. Il richiamo del live però è troppo forte. Dal 2019 la folgorazione della stand-up comedy, aumenta la sua presenza sui palchi di mezza Italia. La spinta forte della comicità lo porterà a creare le prime due rassegne di stand-up comedy nella sua amata Puglia, convinto che l'arte è di tutti e va di divulgata per ritrovare bellezza.