Settimo appuntamento della rassegna ????? ??&?????? inserita nella STAGIONE 2023/2024 promossa da AncheCinema S.r.l. e dal Comune di Acquaviva delle Fonti

GIACOMO PIETRINI

in Sei pietrini | spettacolo di stand up comedy

"Giacomo Pietrini nasce a Viareggio nel 1993 e come tanti altri suoi coetanei viene concepito durante il carnevale. Si mette fin da subito a cercare il senso della vita prima di inciampare rovinosamente sul palco.

“6 Pietrini” é il suo primo spettacolo. Un viaggio nel tentativo di risolvere i problemi della vita. Spettacolo adatto ad un pubblico".

giovedì ?? ?????? 2024 | ore ??.??

?????? ???????? "?????????? ?????? ???????"

Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA)

????????? online qui: bit.ly/PIETRI

biglietti disponibili anche al botteghino del teatro Luciani.

TARIFFE intero 12€ | ridotto 10€

Il biglietto ridotto è riservato agli under 30 e agli over 65.

Il ?????????? del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.



Spettacolo adatto ad un pubblico adulto.