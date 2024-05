Giancane con Zerocalcare a Molfetta: uno spettacolo unico, un live disegnato

Mentre scorrono le canzoni di Giancane, Zerocalcare con il suo inconfondibile stile disegna“raccontando” ciò che Giancane esprime nei suoi testi. È una bella simbiosi, frutto di una complicità e di una medesima visione della vita e delle cose. Daltronde è stato lo stesso Giancane, chiedendogli anni fa di fare il video disegnato di un suo brano, che ha introdotto Zero Calcare nel mondo del cartone animato.



Ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album (Una vita al top, 2016, e Ansia e Disagio, 2017), ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca.

Segue la colonna sonora di “??Strappare Lungo i Bordi” (Woodworm, distr. Universal Music): si tratta della raccolta di brani del cantautore romano che compongono la colonna sonora della serie di animazione “Strappare lungo i bordi”, scritta e diretta da Zerocalcare, con cui il sodalizio è iniziato nel 2018, durante la realizzazione del video del brano “Ipocondria” (feat. Rancore), che ha costituito la colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine, prodotti nel 2020.

Da quel momento, tra i due artisti è nato un rapporto di amicizia, stima e collaborazione.

ZEROCALCAREZerocalcareè uno degli autori più amati e acclamati del panorama fumettistico italiano einternazionale. I suoi libri, editi da BAO Publishing, vantano numerose ristampe ed edizioni in tuttoil mondo: La profezia dell’armadillo, Un polpo alla gola, Ogni maledetto lunedì (su due), Dodici, L’elenco telefonico degli accolli, Dimentica il mio nome, Kobane Calling, Macerie prime, La scuoladi pizze in faccia del professor Calcare, Scheletri, A Babbo morto, No sleep till Shengal raccontanole paure di un’intera generazione. Negli ultimi anni gli sono state dedicate due personali (i cui cataloghi Scavare fossati, nutrire coccodrilli e Dopo il botto sono stati pubblicati da BAOPublishing) e ha scritto, diretto e doppiato due serie animate prodotte da Movimenti, per Netflix(Strappare lungo i bordi nel 2021 e Questo mondo non mi renderà cattivo nel 2023) che hannoottenuto grande riscontro di pubblico e critica e il cui processo creativo viene raccontato nel libroZerocalcare Animation Art Book. Nel 2023 esce Enciclopædia Calcarea, in cui tavole e storieinedite fanno da corredo alla raccolta delle interviste che accompagnavano le uscite dellaZerocalcare 3D collection.

Bass Culture presenta:

GIANCANE ZEROCALCARE

Venerdì 5 luglio ore 21

Eremo Club - Molfetta (BA)

Biglietti su Dice, Ticketone