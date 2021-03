Gianluca Arrighi presenta il suo romanzao sulla web tv pugliese

L'appuntamento con Gianluca Arrighi, imperdibile, è per martedì 23 marzo, alle 19:00, sulle frequenze di Apulia Web Tv, l'emittente televisiva pugliese. Arrighi, considerato tra i maggiori autori del romanzo giallo contemporaneo, sarà ospite del giornalista Flavio Cellie. L'evento, nel quale Arrighi presenterà anche il suo ultimo bestseller "Intrigo in Costa Verde", sarà fruibile sia in diretta che on demand sui canali social dell'emittente televisiva pugliese.