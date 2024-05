Gianluca Caporaso racconta “Il signor conchiglia”

C’è un’immagine che ricorderemo per sempre tra le tante tragedie dei migranti in mare: quella del corpo del piccolo Alan Kurdi poggiato sul bagnasciuga su una spiaggia turca nei pressi di Bodrum.

Gianluca Caporaso ne “Il Signor Conchiglia” , premio Elsa Morante prosa e poesia 2024, ci dimostra che è possibile raccontare ai bambini della vita e della morte e trasformare con delicatezza il dramma in una fiaba mitologica.

L’8 giugno Gianluca Caporaso incontrerà i bambini e i ragazzi in Biblioteca Iurlo alle ore 18.00 per raccontare “Il Signor Conchiglia” e portarci un messaggio di pace.



Sarà presente un angolo book shop a cura della libreria SPINE Bookstore, Bari.



Ingresso libero con prenotazione

bibliotecaiurlo@gmail.com

tel. 3534491921

Ingresso c/o “Arena Giardino”, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Japigia, Bari



