Gianluca De Rubertis live piano e voce in piazza Plebiscito a Putignano

Mercoledì 28, piccola sorpresa: Gianluca De Rubertis in piano e voce live in Piazza Plebiscito a Putignano!



Gianluca De Rubertis nasce a Lecce. Nel 2001 fonda assieme alla sorella Matilde, a Riccardo Schirinzi e Giancarlo Belgiorno gli Studiodavoli, che vincono nel 2002 l’Arezzo Wave festival e realizzano nel 2004 il primo disco “Megalopolis” licenziato dall’etichetta Record Kicks. Nel 2006 Gianluca inizia a collaborare con Alessandra Contini, anche lei leccese, con la quale forma Il Genio. Il duo diventa molto popolare per il singolo “Pop porno”. Con Il Genio vengono pubblicati due album tra il 2008 e il 2010, l’omonimo “Il Genio” e “Vivere negli anni X”. Dal 2012 intraprende la carriera solista che esordisce con l’album “Autoritratti con oggetti”, seguito tre anni dopo da “L’Universo elegante”. A distanza di sei anni torna con un nuovo disco il cui singolo è frutto della collaborazione con Brunori Sas. “La violenza della luce” è stato pubblicato da Sony Music Italia.





Grazie a



Altini Cose