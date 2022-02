Gianluca Faragli piano recital, musiche di Bach, Beethoven, Scarlatti e Liszt

icket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo icket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 Palazzo Pesce ospita il recital solistico del pianista Gianluca Faragli.



Un concerto classico in Puglia per ripercorrere due secoli di musica: dalle Sonate K454, 347 e 427 di Domenico Scarlatti, composte a partire dalla fine del Seicento, fino a “Der Wanderer” S558/11 di Schubert-Liszt, portato a termine nel 1837-38 e rimaneggiato nel 1876, passando per la Toccata BWV 914 di Johann Sebastian Bach e “Sei Variazioni su un Tema Originale” Op. 34 e Sonata Op. 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven.



Un programma eclettico per stili musicali affidato alla interpretazione di Gianluca Faragli, diploma in Pianoforte con lode e menzione d’onore al Conservatorio Paganini di Genova, laurea di II livello in Pianoforte indirizzo solistico con il massimo dei voti al Conservatorio Donizetti di Bergamo, perfezionamento con maestri del calibro di Maurizio Barboro, Bendetto Lupo e Roland Pröll, una carriera che lo vede spesso sul gradino più alto dei podio di concorsi nazionali e internazionali, come European Music Competition Città di Moncalieri, X Concorso Internazionale Musicale Premio Crescendo Città di Firenze, a seguito del quale si è esibito nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, e International Music Competition “Paris and London” Grand Prize Virtuoso 2020, esibirsi come solista in Italia e all’estero con numerose orchestre e in occasione di prestigiosi festival, tra cui Stiftssaal a Fröndenberg (DE), Pomeriggi Musicali a Palazzo Albrizzi di Venezia e Milano PianoCity 2018 e 2019, come docente di Pianoforte al Conservatorio Donizetti di Bergamo e come presidente dell’Associazione Musica&Cultura Pentagramma e direttore artistico del Festival Settimane Musicali Internazionali giunto nel 2021 alla 7° Edizione.