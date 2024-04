Gianluca Grignani in concerto a Modugno: trent'anni di successi da 'Destinazione Paradiso' a 'La mia storia tra le dita'

Giovedì 11 aprile al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, farà tappa Gianluca Grignani con il suo tour “Residui di rock’n’roll”, il ventunesimo del suo percorso artistico, con il quale si sta esibendo in dieci città italiane, proponendo il meglio della propria discografia.

Lo show proposto ripercorre i trent’anni di musica del cantautore milanese, con una scaletta ricca di hit da cantare a squarciagola e di grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, da “Destinazione Paradiso” a “La mia storia tra le dita”, passando per “La fabbrica di plastica” e “Quando ti manca il fiato”, brano presentato a Sanremo 2023.

Gianluca Grignani è nato a Milano il 7 aprile del 1972, crescendo in periferia. Ancora adolescente ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni, attratto musicalmente dai Beatles, dai Police, da Lucio Battisti e da Elvis Presley, il suo mito per eccellenza. Una tappa fondamentale per il suo percorso è stata certamente la firma con l’etichetta discografica Polygram, nel 1994, grazie alla quale ha partecipato a Sanremo Giovani con il singolo “La mia storia tra le dita”. Nel 1995 ha poi solcato il palco dell’Ariston con “Destinazione Paradiso”, un brano che è entrato nella storia della musica italiana. Con “La fabbrica di plastica”, pubblicata nel 1996, ha girato il mondo in tour, toccando diverse location dal Canada al Messico, sino agli Stati Uniti, dove si è esibito a Graceland e New York.

Negli anni Gianluca Grignani ha pubblicato 16 album, di cui 10 in studio e 6 raccolte venduto circa 5 milioni di dischi certificati da Fimi, ha partecipato al Festival di Sanremo anche nel 1999 con “Il giorno perfetto”, nel 2002 con “Lacrime dalla luna”, nel 2006 con “Liberi di sognare”, nel 2008 con “Cammina nel sole”, nel 2015 con “Sogni infranti” e nel 2023 con “Quando ti manca il fiato”.

Tutto il meglio della sua discografia sarà proposto in un’esibizione di stampo rock, un genere che Gianluca ha plasmato a suo modo e che lo accompagna sin dai suoi esordi. Con lui in questo concerto ci sarà la band composta da Salvatore Cafiero alla chitarra solista e cori, Frè Monti lle chitarre e cori, Valerio Combass al basso, Luigi Russo alle tastiere e Antonio De Marianis alla batteria.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00